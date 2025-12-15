Richiesta di pizzo a Gaetano Vecchio, la solidarietà di Confindustria Siracusa

“Esprimo piena solidarietà al Presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio e alla sua azienda, Cosedil SpA, oggetto di un grave tentativo di estorsione in un cantiere a Messina”. A dirlo è il presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale. Nei giorni scorsi il presidente di Confindustria Sicilia e titolare della Cosedil Spa, Gaetano Vecchio, è stato oggetto di un tentativo di estorsione con una richiesta di pizzo che sarebbe ammontata a circa 250mila euro. Teatro dell’episodio il cantiere del risanamento di Fondo Fucile, in via Socrate a Messina, finanziato con risorse del Pnrr

La tempestiva segnalazione e la denuncia alle Forze dell’Ordine ha consentito di interrompere l’azione criminale, “confermando – prosegue Reale – che il ricorso alle Istituzioni e all’Autorità giudiziaria rappresentano l’unico strumento efficace di difesa delle imprese contro le pressioni della criminalità organizzata”.

“Confindustria Siracusa ribadisce il proprio impegno a fianco degli imprenditori che operano nel rispetto della legalità e delle regole del mercato, riaffermando la netta contrarietà a ogni forma di intimidazione e condizionamento criminale” – ha concluso il Presidente Reale.