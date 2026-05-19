Riconfermata Ninetta Siragusa nella squadra di segreteria regionale della UIL Sicilia e Area Vasta

La UIL Sicilia e Area Vasta annuncia la riconferma di Luisella Lionti alla guida dell’organizzazione, un segnale di forte e necessaria continuità in un momento cruciale per il sindacato regionale.

Nell’ottica di rafforzare la squadra dirigente per affrontare le complesse sfide che attendono il territorio, la Segretaria Generale Luisella Lionti ha riconfermato come componente della Segreteria Regionale, Ninetta Siragusa già referente del territorio siracusano.

Siragusa ha espresso vivo apprezzamento per la rinnovata fiducia e ha immediatamente sottolineato il conseguente impegno del nuovo organismo direttivo, in particolare sulle grandi vertenze aperte nella provincia di Siracusa.

“La fiducia accordatami dalla Segretaria Generale Luisella Lionti è uno stimolo a intensificare l’azione sindacale sul territorio”, ha dichiarato Siragusa.

“Il nostro impegno si concentrerà con rinnovata determinazione sulle questioni più urgenti, a partire dalla complessa riconversione industriale che non può realizzarsi attraverso iniziative delle singole aziende, ma attraverso un progetto complessivo per tutto il nostro polo industriale che realizzi in maniera concreta le potenzialità del nostro territorio salvaguardando l’ambiente e i livelli occupazionali di lavoratori diretti e indotto. La nostra attenzione è massima anche sul tema idrico in termini di sostenibilità, efficientamento e ricadute economiche sugli utenti della provincia. Sostenibilità delle risorse, cambiamenti climatici e messa in sicurezza del territorio sono temi che non possono più attendere, come ci ha ricordato il Ciclone Harry, che nella provincia di Siracusa ha prodotto danni che superano i 400 milioni di euro che ricadranno sulle tasche dei cittadini, altrimenti utilizzabili in interventi preventivi. Sanità, welfare , politiche di genere, emigrazione giovanile e inverno demografico sono altre importantissime criticità che la Uil ha in agenda”

L’impegno della UIL si rinnova inoltre sul fronte del rispetto integrale dei diritti contrattuali, sul contrasto al dumping contrattuale e, in modo prioritario, sul tema della sicurezza. “Le troppe morti sul lavoro che si continuano a registrare sono una ferita aperta. La UIL non abbasserà la guardia, chiedendo un rafforzamento dei controlli e la promozione di una reale cultura della sicurezza a tutti i livelli, dalle imprese alle istituzioni, con l’obiettivo di rendere il lavoro un luogo sicuro, sempre e per tutti.”