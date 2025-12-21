Riconoscimenti per Ferla al Premio “Massimo Riili” – ANCE Siracusa Architecture Award 2025

Ferla si conferma modello di eccellenza e innovazione nel panorama dell’architettura e della rigenerazione urbana siciliana. Il Comune di Ferla accoglie con grande orgoglio e profonda soddisfazione i prestigiosi riconoscimenti ottenuti al Premio “Massimo Riili” – ANCE Siracusa Architecture Award 2025, promosso da ANCE Siracusa e Confindustria Siracusa.

Nel corso della cerimonia ufficiale, svoltasi il 19 dicembre 2025 presso la sede di Confindustria Siracusa, il Premio Professionisti è stato assegnato al progetto Wall2Water, la parete verde per la depurazione e il riuso delle acque grigie realizzata presso l’Istituto Comprensivo Statale Valle dell’Anapo.

Il progetto è firmato dall’architetto Francesco Giunta, in collaborazione con Iridra, società di ingegneria, e Svi.Med. ETS, rappresentata dal suo vicepresidente Barbara Sarnari, presente per ricevere il premio, è stato riconosciuto per l’alto valore innovativo, ambientale e sociale.

A questo importante risultato si aggiungono le diverse menzioni speciali attribuite al progetto BorgOstello, curato dagli architetti Andrea Di Pasquali e Alessandra Bruccoleri. Premi che rappresentano un’ulteriore conferma della qualità delle politiche di rigenerazione urbana e di valorizzazione del patrimonio portate avanti nel territorio ferlese.

“Ogni volta che Ferla eccelle in ambiti come la sostenibilità, l’architettura di qualità e la rigenerazione dei luoghi, è motivo di autentico orgoglio – dichiara il sindaco Michelangelo Giansiracusa – questi riconoscimenti dimostrano che anche una piccola comunità può diventare laboratorio di buone pratiche e visione per il futuro. Ringrazio i professionisti, le realtà coinvolte e tutta la comunità che contribuisce, giorno dopo giorno, a costruire una Ferla innovativa, responsabile e aperta al domani”

Il Premio “Massimo Riili”, istituito in memoria dell’ingegnere e imprenditore siracusano, valorizza progetti capaci di interpretare il tema “Costruire il domani”, promuovendo sostenibilità, sicurezza, funzionalità e qualità del costruire.

Un riconoscimento che rende onore non solo ai progettisti, ma all’intera comunità di Ferla, sempre più protagonista nel panorama regionale.