Riconversione di Versalis, tavolo di monitoraggio posticipato a fine luglio

Il tavolo di monitoraggio Eni-Versalis, già convocato al Mimit per domani, mercoledì 8 luglio 2026, è stato posticipato al 30 luglio 2026, allec 14.30, d’intesa con le Regioni Puglia e Sicilia.

L’incontro sarà dedicato a un aggiornamento sulla riconversione industriale di Versalis verso le tecnologie della transizione green dopo l’accordo firmato al Mimit lo scorso anno che prevedeva, tra l’altro, anche la realizzazione del Polo delle batterie a Brindisi – di cui proprio ieri è stato inaugurato il cantiere – e la nomina di un advisor per lo scouting al fine di individuare potenziali investitori per il cracking di Brindisi. Nel frattempo si svolgeranno incontri tecnici.

Come previsto per tutti i tavoli di monitoraggio, alla riunione parteciperanno tutti i soggetti firmatari dell’accordo.