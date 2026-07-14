Ricostituita a Siracusa l’Opera Nazionale Caduti senza Croce

È stata ricostituita a Siracusa la Sezione territoriale dell’Opera Nazionale per i Caduti senza Croce (O.N.C.s.C.), storica associazione che da oltre sessant’anni opera per custodire la memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita senza avere una tomba, una lapide o un luogo in cui essere ricordati.
L’Opera Nazionale per i Caduti senza Croce è un Ente apolitico e apartitico che fonda la propria missione sul dovere della memoria, promuovendo la ricerca storica, la divulgazione culturale e le iniziative commemorative, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni. L’obiettivo è preservare il ricordo dei Caduti senza Croce, trasformandolo in patrimonio collettivo e in uno strumento di crescita civile.
La ricostituzione della Sezione di Siracusa rappresenta un importante momento per il territorio, che potrà contare su un nuovo punto di riferimento per studiosi, scuole, associazioni e cittadini interessati ad approfondire la storia del nostro Paese e a promuovere i valori della pace, della dignità umana e della consapevolezza storica.
Ricordare i Caduti senza Croce non significa celebrare la guerra, ma comprenderne il drammatico costo umano. Significa restituire dignità a coloro che sono rimasti senza una sepoltura e trasmettere alle nuove generazioni il valore della pace, della libertà e della convivenza tra i popoli.
La Sezione di Siracusa promuoverà conferenze, incontri culturali, attività didattiche, cerimonie commemorative e progetti di ricerca storica, collaborando con le istituzioni, il mondo della scuola e le realtà associative del territorio, affinché la memoria diventi uno strumento di dialogo, conoscenza e crescita della comunità.
A guidare la Sezione territoriale sarà il Presidente Alessandro Maiolino, affiancato dal Vice Presidente Alberto Moscuzza, dal Segretario Francesco Saverio Paci e dall’Addetta alle Pubbliche Relazioni, Cav. Tiziana Vitanza.
L’iniziativa è aperta a tutti coloro che condividono l’importanza di custodire e tramandare la memoria storica con rigore, equilibrio e rispetto, nella consapevolezza che un popolo capace di conoscere il proprio passato costruisce con maggiore responsabilità il proprio futuro.
La ricostituzione della Sezione di Siracusa testimonia l’impegno dell’Opera Nazionale per i Caduti senza Croce nel mantenere vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita, facendo della memoria un autentico strumento di educazione alla pace e di dialogo tra le generazioni.
La Sezione di Siracusa rivolge, infine, un sentito ringraziamento al Presidente Nazionale dell’Opera Nazionale per i Caduti senza Croce (O.N.C.s.C.), Rag. Cav. Guido Costa, per la fiducia accordata e per il costante sostegno alla ricostituzione della Sezione siracusana, confermando l’impegno comune nella tutela della memoria storica e dei valori che l’Associazione promuove da oltre sessant’anni.