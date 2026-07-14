Ricostituita a Siracusa l’Opera Nazionale Caduti senza Croce

Attualità · L'associazione

È stata ricostituita a Siracusa la Sezione territoriale dell’Opera Nazionale per i Caduti senza Croce (O.N.C.s.C.), storica associazione che da oltre sessant’anni opera per custodire la memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita senza avere una tomba, una lapide o un luogo in cui essere ricordati.

L’Opera Nazionale per i Caduti senza Croce è un Ente apolitico e apartitico che fonda la propria missione sul dovere della memoria, promuovendo la ricerca storica, la divulgazione culturale e le iniziative commemorative, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni. L’obiettivo è preservare il ricordo dei Caduti senza Croce, trasformandolo in patrimonio collettivo e in uno strumento di crescita civile.

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La ricostituzione della Sezione di Siracusa rappresenta un importante momento per il territorio, che potrà contare su un nuovo punto di riferimento per studiosi, scuole, associazioni e cittadini interessati ad approfondire la storia del nostro Paese e a promuovere i valori della pace, della dignità umana e della consapevolezza storica.

Ricordare i Caduti senza Croce non significa celebrare la guerra, ma comprenderne il drammatico costo umano. Significa restituire dignità a coloro che sono rimasti senza una sepoltura e trasmettere alle nuove generazioni il valore della pace, della libertà e della convivenza tra i popoli.

La Sezione di Siracusa promuoverà conferenze, incontri culturali, attività didattiche, cerimonie commemorative e progetti di ricerca storica, collaborando con le istituzioni, il mondo della scuola e le realtà associative del territorio, affinché la memoria diventi uno strumento di dialogo, conoscenza e crescita della comunità.

A guidare la Sezione territoriale sarà il Presidente Alessandro Maiolino, affiancato dal Vice Presidente Alberto Moscuzza, dal Segretario Francesco Saverio Paci e dall’Addetta alle Pubbliche Relazioni, Cav. Tiziana Vitanza.

L’iniziativa è aperta a tutti coloro che condividono l’importanza di custodire e tramandare la memoria storica con rigore, equilibrio e rispetto, nella consapevolezza che un popolo capace di conoscere il proprio passato costruisce con maggiore responsabilità il proprio futuro.

La ricostituzione della Sezione di Siracusa testimonia l’impegno dell’Opera Nazionale per i Caduti senza Croce nel mantenere vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita, facendo della memoria un autentico strumento di educazione alla pace e di dialogo tra le generazioni.

La Sezione di Siracusa rivolge, infine, un sentito ringraziamento al Presidente Nazionale dell’Opera Nazionale per i Caduti senza Croce (O.N.C.s.C.), Rag. Cav. Guido Costa, per la fiducia accordata e per il costante sostegno alla ricostituzione della Sezione siracusana, confermando l’impegno comune nella tutela della memoria storica e dei valori che l’Associazione promuove da oltre sessant’anni.