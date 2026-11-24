Cronaca · immigrazione

Agenti della Polizia di Stato in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa hanno espulso un cittadino egiziano di 44 anni rintracciato dalle forze dell’ordine nel territorio di Rosolini.

Lo stesso, entrato in Italia nel 2015, veniva sottoposto a fermo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed espulso con successivo rimpatrio nello stesso anno. Rientrato illegalmente nel territorio italiano, nel marzo di quest’anno, veniva sottoposto alla misura cautelare in carcere per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e, successivamente, per lo stesso reato, all’obbligo di presentazione alla P.G. ed all’obbligo di dimora nel Comune di Rosolini.

Ottenuta l’autorizzazione dall’Autorità giudiziaria competente, lo straniero verrà condotto in un CPR per il successivo rimpatrio nel paese d’origine.

Inoltre, agenti della Polizia di Stato in servizio all’Ufficio Immigrazione, a mezzo di scorta internazionale, hanno espulso un cittadino albanese di 30 anni con un percorso criminale caratterizzato dalla commissione di reati contro il patrimonio, una sistematica sottrazione ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e una ripetuta violazione delle norme sull’immigrazione, resasi più grave con il reingresso illegale nel territorio nazionale dopo un’espulsione giudiziaria eseguita con rimpatrio coatto nel 2024.

Dal marzo 2026 è stato detenuto presso la Casa Circondariale di Siracusa. Il Magistrato di Sorveglianza di Siracusa, su richiesta di dell’Ufficio Immigrazione, ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale dello straniero come sanzione alternativa alla detenzione.