Rientro in Sicilia per le feste, l’Asp predispone 4 drive-in per i tamponi rapidi

In applicazione dell’ordinanza n. 64 del 10 dicembre 2020 del presidente della Regione Siciliana, l’Asp di Siracusa, per coloro che fanno rientro in Sicilia in occasione delle festività natalizie, ha messo a disposizione quattro postazioni per l’esecuzione dei tamponi rapidi dal 14 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021, esclusi il 25 e 26 dicembre 2020 e l’uno gennaio 2021.

Questi drive in allestiti in provincia di Siracusa dal Dipartimento di Prevenzione medico e dai Distretti sanitari:

Distretto di Noto all’Ospedale Trigona

Distretto di Lentini nella tenda di piazza A. Moro

Distretto di Augusta nella tenda di Punta Izzo -Marina Militare;

Distretto di Siracusa nella tenda di contrada La Pizzuta – ex ONP.

Si ricorda che quanti a partire dal 14 dicembre 2020 e fino al 7 gennaio 2021, faranno ingresso nel territorio della Regione Siciliana, per ragioni connesse al periodo delle festività, sono tenuti a: