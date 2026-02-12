Riequilibrio di genere nelle giunte comunali, Brigata Rosa Siracusa: “La democrazia è monca senza rappresentanza paritaria”

Sembrava un traguardo difficile da raggiungere, se non addirittura impossibile. E invece anche la Sicilia si adegua: l’Assemblea regionale siciliana ha approvato la norma che introduce il principio dell’equilibrata rappresentanza di genere nelle giunte comunali, colmando un vuoto legislativo che vedeva l’Isola – insieme al Friuli Venezia Giulia – tra le ultime regioni italiane prive di una disciplina in materia.

Determinante è stata un’alleanza trasversale tra deputate regionali di tutti gli schieramenti, un’intesa definita “inedita” e resa ancora più significativa dalla mobilitazione di tante donne in tutta la Sicilia, che hanno sostenuto con forza la necessità di un intervento normativo.

“Non chiamatele quote rosa”, sottolinea la Brigata Rosa – Siracusa in una nota. “Si tratta del riconoscimento che la società è composta da uomini e donne e che la democrazia è monca quando un genere, quello maschile, risulta sistematicamente sovrarappresentato mentre le competenze femminili vengono ignorate”.

L’associazione richiama però alla prudenza. La legge sugli enti locali, che entrerà in vigore con il rinnovo delle amministrazioni comunali, non è stata ancora approvata nella sua interezza. E il rischio che possa essere rallentata o affossata, anche alla luce dell’esito di alcune recenti votazioni a scrutinio segreto, viene ritenuto concreto.

“L’attenzione non deve venir meno” – prosegue la nota –. “Bisognerà vigilare sull’applicazione della norma e mantenere la calma di fronte alle molte scuse che verranno accampate e alle giustificazioni che troppo spesso vengono riproposte: dall’idea che le donne non si avvicinino alla politica per difficoltà di conciliazione, come se il bilanciamento tra lavoro, impegno sociale e famiglia fosse un tema esclusivamente femminile, fino alla retorica secondo cui ci si dovrebbe affermare solo per merito, senza ‘imposizioni di legge’”.

Un passaggio che, secondo la Brigata Rosa, non può prescindere da una riflessione anche a livello locale.

“Vale anche per il Comune di Siracusa, che nonostante una storia segnata da figure femminili importanti resta uno dei più arretrati su questo versante. Siamo qui anche per questo”.

Il percorso verso una rappresentanza realmente paritaria, dunque, non si esaurisce con l’approvazione della norma, ma passa dalla sua concreta applicazione e da un cambiamento culturale ancora in divenire.