Rifacimento della Sp3 tra Villasmundo e Augusta, Carta: “Grazie alla Regione e al Libero Consorzio di Siracusa”

L’onorevole Giuseppe Carta ha annunciato l’avvio immediato dei lavori per il rifacimento di un tratto stradale cruciale che va dalla rotonda di Arte Casa fino alla rotonda di Melilli, un collegamento essenziale tra Villasmundo e Augusta.“Si tratta di un’azione significativa che migliorerà la sicurezza per i cittadini e faciliterà il passaggio dei mezzi pesanti, rendendo più agevoli i collegamenti con l’aeroporto e il porto di Augusta”, ha dichiarato l’onorevole Carta.

L’intervento non si limiterà al rifacimento dell’asfalto, ma includerà anche una revisione completa della segnaletica stradale, che sarà resa più chiara e visibile per tutti. “Vogliamo garantire una viabilità più sicura e funzionale, salvaguardando anche le zone interne della provincia”, ha aggiunto. Il progetto prevede la manutenzione delle aree verdi lungo il percorso che contribuirà a creare un ambiente più salubre e decoroso. “Dopo il completamento della rotonda di Monte Carmelo i lavori non si fermano, questo ulteriore intervento rappresenta un chiaro esempio di come la collaborazione tra le istituzioni locali possa portare a risultati tangibili per il benessere della comunità. Ringrazio a tal riguardo l’intervento fattivo del presidente del Libero Consorzio di Siracusa Michelangelo Giansiracusa”.