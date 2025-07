Rifiuthlon a Siracusa, spiaggia della Costa del sole ripulita dai “moschettieri dell’ambiente”

Caccia al rifiuto da parte di bambini e ragazzi denominati “moschettieri dell’ambiente”. L’obiettivo e’ quello di sensibilizzare le nuove generazioni verso la tematica del riciclo e della tutela dell’ambiente. L’idea alla base del Rifiuthlon è quella di fare attività fisica (come la corsa o il camminare) mentre si raccolgono i rifiuti abbandonati in aree pubbliche, contribuendo così a mantenere l’ambiente più pulito e a sensibilizzare la comunità sul problema dei rifiuti e della sostenibilità.

Il Rifiuthlon ha una forte componente di responsabilità sociale, poiché promuove l’attività fisica e, allo stesso tempo, sensibilizza sulla tutela dell’ambiente, incoraggiando il rispetto per la natura e per le aree urbane.





La location la spiaggia della Costa del Sole a Siracusa per un evento organizzato dal Comitato provinciale Aics Siracusa Aps in collaborazione con l’affiliata Circolo velico Costa del Sole. Da registrare anche la partecipazione di altre associazioni della contrade balneari siracusane come il Comitato Pro Arenella.

Presente all’evento il responsabile nazionale di Aics Ambiente, Andrea Nesi. “Più che una competizione – ha commentato Nesi – Rifiuthlon è un’attività di edu-tainment che si pone l’obiettivo di educare intrattenendo. Gli anglosassoni lo chiamano empowerment, accrescimento della coscienza critica. Sono molto contento di essere a Siracusa e ringrazio il Presidente del Comitato provinciale, Lino Russo e il Presidente del Circolo Velico Costa del Sole, Franco Battaglia, per l’invito. Questo contesto, ancora una volta, ha mostrato vitalità e voglia di fare. Credo che in futuro ci saranno altre occasioni per proporre nuove iniziative targate Aics”.

Il suggestivo scenario della spiaggia della Costa del Sole, purtroppo, è spesso preda di bivacco e degrado: cicche di sigaretta a terra, bottiglie, rifiuti e deiezioni canine. Un alto grado di incuria e inciviltà che deturpa una delle zone piu’ bella del litorale siracusano.

Al termine dell’evento cerimonia di premiazione con la proclamazione di “Moschettieri dell’Ambiente” . Il Presidente del Circolo velico Costa del Sole Franco Battaglia ha consegnato due targhe al Responsabile nazionale Aics Ambiente e al Presidente del Comitato provinciale Aics Siracusa. Quest’ultimo ha ricambiato con una targa ringraziando il massimo dirigente dell’affiliata per la disponibilità mostrata.