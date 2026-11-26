Politica · igiene urbana

“Gestione fallimentare della gestione dei rifiuti urbani a Siracusa. Un servizio inadeguato e nessuna notizia sul nuovo bando”.

Così Salvo La Delfa, Coportavoce Provinciale di Europa Verde – Alleanza Verdi Sinistra (AVS) e Sebastiano Zappulla, Segretario Provinciale di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi Sinistra (AVS), sul servizio di igiene urbana a Siracusa



“A distanza di sette mesi alla scadenza naturale del contratto di appalto del Servizio di gestione dei rifiuti urbani all’interno dell’ARO del Comune di Siracusa, non si ha ancora notizia circa la stesura del nuovo bando da parte dell’assessorato competente né tantomeno su quali siano i contenuti, più o meno innovativi, che saranno inclusi anche facendo tesoro delle tante criticità osservate negli anni precedenti.

Ancora una volta il comune di Siracusa si ritrova impreparato e in ritardo ad un appuntamento fondamentale per la città, considerato che, sia per il valore sia per la rilevanza, l’appalto del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, è il più strategico e importante per Siracusa. Un bando come questo non dovrebbe mai essere calato dall’alto all’ultimo minuto ma dovrebbe essere presentato per tempo, discusso con le tutte le forze politiche, con la cittadinanza attiva, con le associazioni datoriali, con i sindacati, eventualmente emendato, tanto più se, come nel caso di Siracusa, viene proposto nell’ultimo anno di vita della consiliatura, dopo sette anni di stasi e di sofferenza.

In questi sette mesi che ci separano dalla scadenza del contratto vigente bisogna procedere all’aggiornamento del Piano d’Ambito, alla redazione del documento obbligatorio con cui si motiva la scelta della modalità di gestione, all’asseverazione del PEF (Piano Economico Finanziario), alla progettazione del servizio, all’espletamento della gara, all’aggiudicazione, al subentro del nuovo operatore.

Che i tempi siano veramente stretti l’aveva già scritto l’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Colianni quando a metà ottobre, nel decreto di nomina del Commissario straordinario della SRR ATO Siracusa, evidenziava che il tempo residuo alla scadenza contrattuale era difficilmente compatibile con la sequenza di adempimenti necessari e che ogni ulteriore ritardo avrebbe accresciuto il rischio concreto di discontinuità del servizio con ricadute igienico sanitario su tutta la cittadinanza.

Nello stesso decreto l’assessore Colianni comunicava che il costo del nuovo appalto sarà di almeno 160 milioni di euro, non è chiaro se con Iva o senza, superiore di 40/50 milioni di euro a quello tutt’ora in vigore, che a suo tempo era stato aggiudicato ad un costo totale di 123 milioni di euro, compresa Iva, per sette anni. Un costo esorbitante che sarà a carico della metà dei cittadini siracusani che pagano regolarmente la Tari, considerate l’alta l’elusione ed evasione della tariffa che l’amministrazione in carica, Sindaco e assessori che si sono succeduti in testa, non hanno mai voluto affrontare seriamente. La massa di tributo non riscosso (che si somma all’evasione di utenze sconosciute o non dichiarate) è enorme: quasi 50 milioni di euro complessivi nelle annualità dal 2020 al 2024.

Invece ci ritroviamo a poco tempo dalla scadenza con un assessore all’igiene urbana e al verde pubblico riconfermato dopo l’azzeramento della giunta (chissà per quali meriti …), a cui non è stata ancora assegnata la delega, un piano d’ambito da redigere, un bando da confezionare e definire. Ci ritroviamo con uno stallo gestionale dei rifiuti che si perpetua ormai dal 2020, con una percentuale di raccolta differenziata bassa, una città sporca, e un costo per il conferimento dell’indifferenziato esorbitante. Ci ritroviamo ancora in una situazione di difficoltà, uguale a quella che viviamo per altri servizi comunali come il trasporto pubblico e il servizio idrico a cui questa Amministrazione comunale ci ha abituato da anni.

Il bilancio della gestione dei rifiuti nel comune di Siracusa, a partire dalla presa in carico del servizio del 2020, è fortemente negativo, se non fallimentare. La percentuale di raccolta differenziata si è mantenuta per tutti e sette gli anni sempre intorno al 50% (ben al di sotto dell’obiettivo del 65% previsto dalla legge), la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti per abitante per anno è stata sempre alta (520 kg), la tariffazione puntuale non è partita, non sono stati resi noti i dati acquisiti con la sperimentazione onerosa di Cassibile e non è nemmeno decollata la sperimentazione gratuita dell’accordo Anci Conai che avrebbe permesso al Comune di Siracusa di acquisire dati da presentare ad Arera per la Tarip. Il CCR di Arenaura è stato chiuso anni fa e non è stato più riaperto o sostituito da un’altra struttura (e stendiamo un velo pietoso sui centri di raccolti di Mazzarona e Pizzuta previsti in aree densamente urbanizzate, a pochi passi dalle abitazioni), il Centro per il Riuso previsto nel capitolato d’appalto non è mai stato nemmeno immaginato. Le discariche a cielo aperto non sono certo mancate in questi anni, come non è mancata la resa incondizionata del comune nella gestione del porta a porta, come accaduto in via Decio Furnò e largo Luciano Russo, dove per provare a limitare l’abbandono dei rifiuti per strada si sono riposizionati i cassoni dell’indifferenziato. Nulla è noto del compostaggio domestico, nessuna attività è stata svolta dal corpo di ispettori volontari ambientali. Nessuna seria campagna di informazione e comunicazione (anche questa ben finanziata nel capitolato), nessuna iniziativa è stata presa per incentivare e stimolare comportamenti virtuosi.

A complicare tutto, l’incapacità di gestione nel subentro di Risam Ecologia a Tekra tramite un contratto di affitto di ramo d’azienda, l’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto la prima e la liquidazione giudiziale di Tekra e Alba Rent che sta avendo gravi ripercussioni sul piano occupazionale con la perdita di 12 posti di lavoro all’Alba Rent. Su tutto ciò il Comune di Siracusa è stato semplicemente spettatore senza farsi promotore di iniziative concrete per la salvaguardia dei posti di lavoro e per garantire un efficiente ed efficace servizio di igiene urbana.

A fronte dell’immobilismo e dell’inefficienza nell’esecuzione del servizio, in questi sette anni abbiamo assistito a continui cambi di assessori per motivi che nulla avevano a che fare con il merito dei problemi e molto con il bisogno di assecondare le richieste di posti di potere da parte dei partiti che hanno sostenuto l’amministrazione Italia, al cambio dei dirigenti, alla cambiamento del Dec (Direttore Esecuzione del Contratto); abbiamo assistito a promesse su promesse senza che niente mai migliorasse.

Abbiamo dovuto ascoltare assessori che accusavano i cittadini, come se la responsabilità per il mancato raggiungimento dell’obiettivo del 65% di raccolta differenziata potesse essere loro imputata e non a una manifesta incapacità di gestione da parte dell’Amministrazione comunale.

Un motivo in più per auspicare la fine di questa fallimentare esperienza amministrativa il prima possibile, così che sindaco e assessori attuali possano finalmente smettere di occuparsi di questo problema, come di altre questioni di vitale importanza per la città.”