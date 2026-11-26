Attualità · Sud chiama Nord

“Le segnalazioni dei sindacati sul cantiere dell’igiene urbana richiedono verifiche immediate. Il sindaco riferisca in Consiglio comunale sui controlli fatti dal passaggio da Tekra a Ris.Am e sulle misure previste per tutelare chi lavora e garantire la raccolta. Le domande su questo subentro sono sul tavolo da febbraio: oggi servono risposte documentate”. Lo dichiara Mario Bonomo, portavoce provinciale delle liste di Sud chiama Nord.

Dopo il mancato confronto con l’azienda del 24 novembre, Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno inviato un esposto all’Ispettorato territoriale del lavoro, allo Spresal dell’Asp e alla Prefettura. I sindacati segnalano possibili anomalie ai freni dei mezzi, pneumatici usurati, carenze negli spogliatoi e nei servizi igienici, problemi nella consegna del vestiario da lavoro, ritardi negli stipendi e buoni pasto non pagati.

“Spetta agli organi competenti accertare le condizioni dei mezzi e dei luoghi di lavoro”, prosegue Bonomo. “Se un mezzo risulta inidoneo, va fermato e sostituito. Chiedo alla Prefettura di convocare un tavolo con Comune, gestore, sindacati e organi di vigilanza, con scadenze precise per verifiche e interventi. Il Comune chiarisca subito con quali mezzi e con quale organizzazione intende garantire la continuità del servizio”.

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Ris.Am è subentrata a Tekra il 1° febbraio 2026 con l’affitto del ramo d’azienda. Il passaggio ha riguardato 252 lavoratori. Già nella seduta del 9 febbraio erano state chieste al Comune garanzie sui requisiti del gestore, sulla tutela del personale e sulla continuità della raccolta. La liquidazione giudiziale di Tekra, disposta a novembre, rende ancora più urgente chiarire se i mezzi siano disponibili e se gli impegni presi con i lavoratori vengano rispettati.

“Sud chiama Nord chiede chiarezza e trasparenza negli atti amministrativi, a garanzia dei cittadini che usano il servizio e dei lavoratori che lo assicurano ogni giorno”, aggiunge Bonomo. “Il Comune renda accessibili gli atti del subentro e dia conto delle verifiche fatte prima e dopo il passaggio, dei loro esiti e delle misure adottate. Riferisca anche sul rispetto degli impegni presi con i lavoratori a gennaio, comprese le competenze maturate con la gestione precedente. Sindaco e giunta devono spiegare come viene controllato il servizio, e il Consiglio comunale deve poter esaminare gli atti e seguirne l’attuazione”.





“L’appalto scade il 30 giugno 2027”, conclude Bonomo. “Comune e Srr rendano pubblico lo stato della nuova gara, con le date del bando, dell’aggiudicazione e dell’avvio del servizio. La scadenza è nota da tempo. La responsabilità politica è garantire oggi una raccolta sicura e preparare per tempo il prossimo affidamento”.