Rifiuti a Siracusa. Cannata: “Italia si autocommissaria, chiarezza su gara da 160 milioni”

Politica · Igiene urbana

“Circa 160 milioni di euro per il nuovo servizio rifiuti di Siracusa e una SRR commissariata proprio mentre deve prepararne l’affidamento. Chi paga la TARI ha diritto a una città pulita e a sapere come vengono decise spese che peseranno sul servizio per anni. Carta e Italia devono spiegare perché si è arrivati a questo punto e come intendono garantire procedure trasparenti e tempi certi”. Il vicepresidente della commissione Bilancio alla Camera, Luca Cannata, interviene sulla crisi della SRR ATO Siracusa Provincia e presenta un’istanza mirata di accesso agli atti al Comune e alla società. La cifra è riportata nel decreto regionale 14/GAB del 12 ottobre 2026, che nomina il commissario straordinario dopo le dimissioni dei componenti del Consiglio di amministrazione. Il provvedimento indica in circa 160 milioni il valore stimato del nuovo affidamento e richiama la scadenza dell’attuale contratto al 30 giugno 2027. È questa la dimensione della partita che riguarda direttamente le famiglie e le imprese siracusane.

“Il commissariamento certifica, sul piano politico, il fallimento della precedente gestione. È stato lo stesso Comune di Siracusa a sollecitare l’intervento della Regione, segnalando il rischio che la crisi della SRR compromettesse il nuovo affidamento. Politicamente è un autocommissariamento. L’amministrazione che ha concorso a governare il sistema ha chiesto aiuto perché quel sistema non riusciva più a funzionare ordinariamente. Italia deve renderne conto ai cittadini – sottolinea -. La nomina di un commissario lascia aperte tutte le domande sulle criticità che hanno portato alla paralisi. Su circa 160 milioni servono un progetto chiaro, una durata definita, un calendario verificabile e servizi adeguati. I cittadini devono poter conoscere gli atti e le condizioni del futuro affidamento. Chi governa ha il dovere di spiegare come intende tutelare la continuità della raccolta e la qualità del servizio, senza scaricare sui siracusani le conseguenze della crisi”.

Cannata richiama le responsabilità politiche di Carta e Italia: “Carta ha rivendicato l’intesa con Italia e un ruolo nelle scelte sui servizi della città. A mio giudizio esercita una funzione da “sindaco ombra” e a quella influenza deve corrispondere una responsabilità pubblica. È stato l’assessorato regionale guidato da Francesco Colianni, della stessa area politica, a nominare il commissario. Italia, Carta e Grande Sicilia spieghino le scelte compiute e come intendano uscire da questa crisi – aggiunge il parlamentare FdI -. Il commissariamento della SRR arriva dopo il caso TMB. Su quella vicenda torneremo con un approfondimento specifico, partendo dagli atti e dalle decisioni assunte sulla localizzazione dell’impianto”.

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La richiesta di trasparenza riguarda anche le selezioni del personale affidate all’esterno. Nelle sezioni del sito SRR consultate il 9 novembre non risultano reperibili i relativi avvisi. Sul sito del soggetto incaricato i profili figurano come “non aperti”. La determina subordina la pubblicazione all’approvazione regionale del piano del fabbisogno: “La società chiarisca quali passaggi siano stati compiuti e quali restino da fare. Regole, avvisi e tempi devono essere facilmente conoscibili. Una procedura pubblica deve essere visibile e verificabile da tutti”.

L’istanza coinvolge anche i responsabili anticorruzione e trasparenza di Comune e SRR, con la Prefettura per conoscenza. “Chiediamo documenti precisi e risposte sollecite – conclude -. I siracusani hanno diritto di sapere chi decide e quali servizi riceveranno. Su una partita da circa 160 milioni, Carta e Italia devono assumersi fino in fondo le proprie responsabilità. La trasparenza comincia dagli atti e si misura nelle risposte ai cittadini”.