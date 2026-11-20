Attualità · igiene urbana

Il 30 giugno 2027 scadrà l’appalto per il servizio di igiene urbana del Comune di Siracusa. Mancano poco più di sette mesi e la gara per il nuovo affidamento non è ancora stata bandita. Una circostanza che rende sempre più concreta la prospettiva di una proroga dell’attuale gestione, nonostante le criticità del servizio e le vicende giudiziarie che coinvolgono le società sulle quali si regge la sua organizzazione. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto la liquidazione giudiziale di Tekra e Alba Rent. La prima è l’originaria aggiudicataria dell’appalto, che ha successivamente affittato a Risam il ramo d’azienda utilizzato per la gestione del servizio. La seconda è coinvolta nella disponibilità degli automezzi impiegati nella raccolta. Ed è proprio questa struttura contrattuale a rendere particolarmente delicata l’ipotesi di una proroga.

Risam, infatti, non ha acquistato il ramo d’azienda di Tekra: lo ha preso in affitto. La proprietà resta quindi in capo alla società oggi sottoposta a liquidazione giudiziale. L’apertura della procedura non determina automaticamente la cessazione del contratto, ma introduce un elemento di incertezza sulla sua prosecuzione, considerati i poteri riconosciuti al curatore dalla normativa. Un secondo interrogativo riguarda gli automezzi. Alba Rent, anch’essa in liquidazione giudiziale, è coinvolta nei rapporti di noleggio dei mezzi utilizzati per la raccolta. Occorre chiarire quali veicoli siano effettivamente di sua proprietà, quali contratti ne disciplinino l’impiego e se possano continuare a essere utilizzati senza interruzioni. Nell’ambito della procedura concorsuale, infatti, i beni appartenenti alla società potrebbero essere destinati alla liquidazione per soddisfare i creditori, ferma restando la necessità di verificare i vincoli contrattuali esistenti.

Non significa che i camion saranno necessariamente venduti o che il servizio sia destinato a fermarsi. Significa, però, che la continuità dell’attuale organizzazione non può essere considerata scontata. A queste incertezze si aggiungono le criticità già emerse nella gestione del servizio, dalle condizioni degli automezzi alle segnalazioni relative alla raccolta e allo spazzamento. Un quadro che impone verifiche puntuali prima di qualsiasi eventuale decisione sulla prosecuzione dell’affidamento.

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Ma il problema più rilevante riguarda la programmazione. Quando nel 2023 si insediò l’attuale Consiglio comunale, SiracusaNews intervistò quasi tutti i consiglieri appena eletti. Già allora, tra le questioni che ponemmo ai rappresentanti della città, c’era proprio quella del nuovo appalto per l’igiene urbana. La ragione era semplice: quella appena iniziata sarebbe stata la consiliatura chiamata ad accompagnare Siracusa verso la scadenza del contratto e il successivo affidamento.

Non era una previsione difficile. Bastava leggere la data riportata negli atti. Sono trascorsi oltre tre anni dall’insediamento del Consiglio e oggi siamo ancora qui, con una gara non bandita e un appalto che si avvicina alla conclusione. Nel frattempo, la gestione è passata attraverso un affitto di ramo d’azienda e due delle società coinvolte nell’organizzazione del servizio sono finite in liquidazione giudiziale. Già nel settembre scorso l’assessore all’Ecologia Luciano Aloschi aveva confermato l’avvio delle interlocuzioni con la Srr per la predisposizione della nuova gara e auspicando di evitare ulteriori proroghe.

Ma a questo punto non bastano più gli auspici. Occorre conoscere lo stato effettivo della procedura, sapere quando sarà pubblicato il bando e quali tempi siano previsti per l’aggiudicazione e l’avvio del nuovo servizio. Perché una proroga motivata dalla mancata conclusione di una gara che si sapeva da anni di dover predisporre porrebbe un problema evidente di responsabilità amministrativa. Tanto più se dovesse riguardare un servizio già caratterizzato da criticità e un’organizzazione aziendale interessata da due procedure di liquidazione giudiziale.

Naturalmente, la raccolta dei rifiuti non può essere interrotta. La continuità di un servizio pubblico essenziale deve essere garantita. Ma proprio per questo sarebbe stato necessario programmare per tempo il passaggio al nuovo gestore, evitando che l’urgenza diventasse l’unico argomento per giustificare la prosecuzione dell’attuale affidamento. La liquidazione giudiziale di Tekra e Alba Rent non era prevedibile nei suoi tempi e nei suoi esiti. La scadenza dell’appalto, invece, era certa e non si può trattare come un’emergenza una scadenza conosciuta fin dall’inizio del mandato.