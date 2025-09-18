Rifiuti a Siracusa, interrogazione all’ARS di La Vardera: “mai applicate sanzioni a Tekra, danno da oltre 1 milione ai cittadini”

Il servizio di raccolta dei rifiuti a Siracusa approda all’Ars con un’interrogazione del parlamentare regionale e leader di “ControCorrente” Ismaele La Vardera. Dopo i dubbi sul servizio di raccolta e sulle penali applicate dal Comune alla Tekra, oggetto di un acceso dibattito in Consiglio comunale – animato soprattutto da FdI e PD -, ecco che la questione arriva anche a Palazzo dei Normanni.

“Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte di Tekra – afferma Sebastiano Musco, responsabile Faro Territoriale N2 di Controcorrente – non è soltanto un problema igienico-sanitario, ma anche un danno economico per i cittadini, che pagano regolarmente la Tari senza ricevere riduzioni, anzi subendo continui aumenti. Chiediamo trasparenza: perché l’amministrazione comunale non ha mai applicato sanzioni proporzionate ai disservizi documentati? E che fine hanno fatto le risorse destinate alla formazione nelle scuole, di cui non si conosce l’effettiva destinazione?».

Musco evidenzia come la ricomparsa dei cassonetti in diverse zone della città rappresenti la conferma di una gestione inefficace e priva di visione strategica: “Servono controlli rigorosi, trasparenza nell’uso delle risorse e il coinvolgimento di scuole e cittadini per costruire una vera cultura ambientale. Non polemiche sterili, ma dati, chiarezza e responsabilità”.

A sostegno della denuncia si aggiunge anche Civico4 di Michele Mangiafico, che con un esposto alla Corte dei Conti ha messo in luce i possibili profili di danno erariale derivanti dalla mancata applicazione delle penali.

Nel dettaglio, l’atto parlamentare presentato da La Vardera ricostruisce l’intera vicenda a partire dal 2020, quando il Comune di Siracusa ha affidato a Tekra un appalto da oltre 110 milioni di euro per la gestione integrata dei rifiuti. Il capitolato prevedeva il porta a porta su tutto il territorio e il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata già entro il primo anno. In caso contrario, sarebbero dovute scattare sanzioni economiche molto pesanti: una decurtazione del 50% sugli oneri di smaltimento e una penale da 10.000 euro per ogni mese di inadempienza.

Eppure, a distanza di oltre cinque anni, nessuna di queste penalità sarebbe stata applicata. Un mancato incasso stimato in oltre un milione di euro, che si sarebbe potuto tradurre in minori costi per la collettività.

Non solo. Nell’interrogazione di La Vardera si sottolineano altre gravi criticità strutturali: il porta a porta non è mai stato attivato in ampie aree della città, in molte zone sono riapparsi i cassonetti stradali e i contenitori condominiali non sono stati adeguati. Circostanze che, secondo La Vardera, certificano il fallimento gestionale del servizio.

L’interrogazione, infine, chiede al governo regionale se intenda avviare verifiche ispettive o addirittura valutare la nomina di un commissario ad acta, per garantire trasparenza e rispetto degli impegni contrattuali. Ma non solo: viene sollecitata anche l’attivazione di strumenti a tutela dell’erario comunale, così da evitare che situazioni simili possano ripetersi in altri ARO siciliani, compromettendo obiettivi ambientali e bilanci degli enti locali.