Il coordinamento sindacale provinciale USB Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile di Siracusa lancia un nuovo e accorato allarme sulle condizioni in cui versa la sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lentini, denunciando una situazione definita ormai “nettamente in contrasto con la salute e la sicurezza del personale”.

A intervenire è il coordinatore provinciale USB VVF, Giovanni Di Raimondo, che ricorda come la problematica sia stata più volte segnalata alle istituzioni competenti – Comune di Lentini e Prefettura di Siracusa – senza che, ad oggi, siano arrivate risposte concrete o soluzioni efficaci. Una situazione particolarmente grave se si considera che il distaccamento opera su un territorio ampio e altamente antropizzato, che comprende i comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte, estendendosi fino al confine con la provincia di Catania e includendo anche l’area strategica della base NATO di Sigonella.

Nel dettaglio, la USB denuncia lo stato di totale degrado di via Carrubbazza, strada di accesso alla sede dei Vigili del Fuoco, trasformata – secondo quanto riportato – in una vera e propria distesa di rifiuti solidi urbani, organizzati in discariche abusive che circondano la caserma. Una condizione che comporta un serio intralcio alla viabilità, soprattutto durante le delicate fasi di soccorso, oltre a favorire la presenza di ratti.

“A ciò – dice Di Raimondo – si aggiunge la folta vegetazione incolta, tra canne e rovi, che aumenta in modo significativo il rischio idrogeologico e di incendi, e la totale assenza di illuminazione pubblica nella zona, nonostante la presenza di un impianto, con evidenti ricadute sulla sicurezza”. Non a caso, il sindacato ricorda come lo scorso anno ignoti si siano introdotti all’interno della sede dei Vigili del Fuoco, sottraendo attrezzature di soccorso e causando un grave danno economico e operativo al servizio di soccorso tecnico urgente.

Particolarmente allarmante, infine, la questione ambientale legata all’area dell’ex azienda Alba Sud Imballaggi, dismessa da oltre dieci anni, dove giacciono all’aperto oltre 25 mila metri quadrati di cemento-amianto, a poche decine di metri dalla sede del distaccamento. Un problema mai risolto e considerato dal sindacato un grave pericolo per la salute.

Per queste ragioni, la USB Vigili del Fuoco chiede con urgenza al sindaco di Lentini un intervento immediato per la rimozione dei rifiuti che hanno invaso la strada di accesso alla caserma, il ripristino della pubblica illuminazione – a partire dall’intersezione con la rotatoria della SS 194 – il diserbo delle aree circostanti e la pulizia dei canali di gronda. Tra le richieste figura anche l’installazione di un impianto di videosorveglianza in via Carrubbazza, utilizzando fondi del Ministero dell’Interno.

Il coordinamento provinciale si rivolge infine direttamente al prefetto di Siracusa, chiedendo un intervento autorevole e risolutivo per garantire condizioni di salute e sicurezza adeguate ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Lentini, che quotidianamente operano a tutela della collettività.