Rifiuti, Cavallaro (FdI): “Siracusa sporca, servono controlli e rispetto per i cittadini che pagano”

La seduta del Consiglio comunale di Siracusa di ieri ha acceso nuovamente i riflettori sul tema dell’igiene urbana e dei disservizi legati alla gestione dei rifiuti. Presente in aula l’ingegner Francesco Di Martino, direttore dell’esecuzione del contratto per la Delta Emme srls, che ha risposto ai rilievi avanzati dai consiglieri.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, ha denunciato la situazione, affermando come sia sotto gli di tutti “una città sporca, con servizi inadeguati e discariche diffuse. Non si possono scaricare tutte le colpe sui cittadini: mancano informazione, controlli e una lotta seria all’evasione e all’elusione della Tari“.

Secondo Cavallaro, l’ultimo stato di avanzamento del servizio conferma “un incremento irrisorio della raccolta differenziata, ferma al 53% a luglio, con un’altissima percentuale di indifferenziata (47%) che pesa enormemente sulle casse comunali”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha poi puntato il dito contro le sanzioni comminate alla Tekra, giudicandole “irrisorie” rispetto ai 17 milioni di euro annui versati dal Comune. “Si parla di circa 3mila euro al mese – tuona Cavallaro – , a fronte di pagamenti che sfiorano 1,4 milioni“.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha ricordato che la Tekra, in fase di gara, aveva promesso il 70% di differenziata e migliorie come i cestini a petalo per Ortigia, salvo poi richiedere varianti contrattuali e ottenere di recente un adeguamento del servizio per un milione di euro in più. “Segno evidente – commenta – della sottovalutazione dei costi nel capitolato d’appalto”.

Tra i disservizi citati: condomìni in attesa da mesi dei carrellati, mezzi non rintracciabili con il Gps, ritardi nell’installazione dei cestini, spazzamento insufficiente. “L’unica nota positiva – ha proseguito Cavallaro – è l’avvio dei controlli serrati della Municipale e l’attività sanzionatoria, per cui va dato merito all’assessore Imbrò”.

Per il consigliere comunale di opposizione è necessario un cambio di rotta: “i cittadini onesti che pagano meritano rispetto. Non possiamo permetterci passi indietro come il ritorno provvisorio della raccolta stradale in via Decio Furnò”.

Per una svista non è stato ascoltato il responsabile della Tekra: la seduta è stata dunque rinviata al 23 settembre, quando – auspica Cavallaro – parteciperà anche il sindaco: “Solo così potremo cristallizzare gli errori e mettere a punto proposte utili per il prossimo bando, che dovrà essere predisposto tra appena due anni“.

Interviene anche il gruppo consiliare del Pd: “Nella seduta di ieri abbiamo ricordato come le numerose segnalazioni che ogni giorno giungono agli uffici siano la prova di un servizio che, in maniera strutturale, continua a rivelarsi carente. La gestione dell’igiene urbana a Siracusa appare oggi segnata da due elementi preoccupanti: l’assenza di programmazione e l’assenza di una visione politica chiara. Un’amministrazione che, quando incontra difficoltà, preferisce arrendersi invece di affrontarle, rinunciando così a dare risposte concrete ai cittadini. Non si riscontra alcun piano strutturato di sensibilizzazione rivolto alla città, né un progetto capace di incidere sui comportamenti collettivi e di accompagnare la comunità verso una gestione sostenibile dei rifiuti. Non si registra neanche un piano realistico su come fare emergere tutte le utenze tari e rendere sostenibile il servizio per tutte e tutti. Il Partito Democratico continuerà a denunciare con forza questa mancanza di responsabilità e a chiedere che Siracusa sia finalmente dotata di un servizio di igiene urbana all’altezza dei bisogni della città e della dignità dei suoi abitanti”.