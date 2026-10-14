SEGNALAZIONE LETTORE
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Rifiuti da oltre una settimana davanti alla scuola media Lombardo Radice in via Ierone
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Buongiorno, siamo sempre davanti l’ingresso della scuola media Lombardo Radice, in via Ierone all’altezza del civico 37, dove da oltre una settimana si stanno accumulando rifiuti. Qualcosa di vergognoso. Massimiliano Lipari, un papà
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