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Rifiuti in fiamme e degrado in via Vanvitelli, la segnalazione di un lettore

rifiuti incendiati

«La cosa più grave è che questa situazione va avanti ormai da circa un anno: in questi mesi abbiamo inviato tantissime segnalazioni al signor sindaco e all'amministrazione comunale, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta né alcun intervento risolutivo.»

un lettore, via WhatsApp

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