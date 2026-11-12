Botta e risposta
oggi
Rifiuti in fiamme e degrado in via Vanvitelli, la segnalazione di un lettore
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«La cosa più grave è che questa situazione va avanti ormai da circa un anno: in questi mesi abbiamo inviato tantissime segnalazioni al signor sindaco e all'amministrazione comunale, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta né alcun intervento risolutivo.»un lettore, via WhatsApp
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Cassibile, buca in via Fontane Bianche: segnalazione via Whatsapp di un lettore
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