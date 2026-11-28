PROVINCE SICILIA
oggi
Rifiuti ingombranti in via Luigi Vanvitelli 130, lettore segnala e chiede intervento
Solo quando serve
Le notizie prima di tutti
L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.Scarica l’app
Un lettore tramite whatsapp ci segnala:
Segnaliamo ancora una volta la situazione insostenibile in Via Luigi Vanvitelli, 130. Dopo mesi di richieste e un ulteriore sollecito fatto un paio di settimane fa, non è cambiato nulla: la zona è sempre più degradata e ora ci sono anche un frigorifero e dei materassi abbandonati. Chiediamo un intervento immediato di rimozione e pulizia, perché così non si può più andare avanti
Le altre segnalazioniVai alla sezione
3 giorni fa
Siracusa, albero invade il marciapiede, tombino divelto
«Desidero segnalare la pericolosità di un tombino divelto, già segnalato a codesta testata il 10…» un lettore
3 giorni fa
Siracusa, l’appello dei pazienti dell’Umberto I: “Un reparto per la Chirurgia vascolare”
4 giorni fa
Siracusa, cane morto in un carrello al parco Robinson
«Presso il parco Robinson hanno lasciato un cane morto davanti l'ingresso principale (spiazzale del…» un lettore