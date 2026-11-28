Un lettore tramite whatsapp ci segnala:

Segnaliamo ancora una volta la situazione insostenibile in Via Luigi Vanvitelli, 130. Dopo mesi di richieste e un ulteriore sollecito fatto un paio di settimane fa, non è cambiato nulla: la zona è sempre più degradata e ora ci sono anche un frigorifero e dei materassi abbandonati. Chiediamo un intervento immediato di rimozione e pulizia, perché così non si può più andare avanti