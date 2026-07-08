Rifiuti, Oltre 5 milioni di euro ai Comuni della provincia di Siracusa per compensare gli extracosti per il conferimento in discarica

Un intervento concreto che consentirà alle amministrazioni locali di recuperare parte delle maggiori spese affrontate per il conferimento dei rifiuti, liberando risorse da destinare ai servizi per i cittadini e al miglioramento delle politiche ambientali del territorio. Ad anticipare il provvedimento è l’on. Giuseppe Carta, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Assemblea Regionale Siciliana ed esponente di Grande Sicilia.

“La tutela dell’ambiente passa anche dal sostegno ai Comuni, che quotidianamente affrontano costi sempre più elevati per garantire un servizio essenziale come quello della gestione dei rifiuti. Con questo intervento – dichiara Carta – diamo una risposta concreta agli enti locali, consentendo loro di recuperare gli extracosti sostenuti e di programmare con maggiore serenità investimenti rivolti all’efficienza del servizio e alla sostenibilità ambientale“.

“L’obiettivo – prosegue il presidente della Commissione Ambiente – è accompagnare i Comuni in un percorso che premia le buone pratiche, favorisca una gestione sempre più moderna ed efficiente del ciclo dei rifiuti e della differenziazione che rafforzi le politiche di economia circolare, l’incrementando della raccolta differenziata, riducendo l’impatto ambientale. Investire sull’ambiente significa investire sulla qualità della vita dei cittadini e sul futuro dei nostri territori“.

Per la provincia di Siracusa il contributo complessivo ammonta a 5.345.639,83 euro. Tra i contributi più consistenti figurano quelli destinati ai Comuni di Siracusa (1.807.155,20 euro), Augusta (809.602,29 euro), Noto (514.470,58 euro), Avola (443.885,11 euro), Lentini (333.727,61 euro), Carlentini (225.415,26 euro), Pachino (215.396,64 euro) e Priolo Gargallo (206.690,49 euro).