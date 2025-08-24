Rifiuti, traffico e abbandono. Il Pd di Siracusa traccia un bilancio sulla stagione estiva

“Quella che si chiude è stata un’estate difficile per Siracusa, segnata da degrado urbano, disservizi e scarsa programmazione. In un comunicato diffuso nelle scorse ore, i dem hanno puntato il dito contro l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Italia, accusata di aver lasciato la città “allo sbando e priva di cura”. Così il Pd di Siracusa in una nota in cui cerca di tracciare il bilancio sulla stagione estiva vissuta da Siracusa.

Un quadro tracciato che è impietoso: rifiuti, insetti e sporcizia diffusi in più quartieri, solarium montati in ritardo, bagni pubblici inadeguati e traffico ingestibile sulle principali arterie.





“A questo si aggiungerebbe la mancanza di pensiline per il trasporto pubblico e l’assenza di vigili urbani, fattore che – sostiene il PD – ha favorito la proliferazione dei parcheggiatori abusivi, persino nell’area di cantiere dello sbarcadero Santa Lucia”.

Critiche anche sul fronte del decoro urbano, compromesso – secondo i dem – da erbacce e spazi pubblici non curati, e su quello culturale, giudicato povero e concentrato solo in poche zone della città. “Il sindaco – si legge nella nota – ha voluto accentrare nelle sue mani la delega alla cultura, senza comprendere che questa richiede un impegno esclusivo e costante e non può essere ridotta a hobby”.

Secondo il Partito Democratico, “Siracusa sta andando sempre più giù nell’inerzia dell’amministrazione Italia” e non può continuare a sopravvivere ai mesi estivi “tra sporcizia, disservizi e abbandono”. Da qui l’appello a una “svolta netta”, con l’obiettivo di restituire ai cittadini una città “sana, vivibile e culturalmente viva tutto l’anno”.