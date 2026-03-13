Riforma costituzionale sulla giustizia: ANF promuove a Siracusa un incontro il 17 marzo all’Urban Center

L’Associazione Nazionale Forense (ANF) sta promuovendo a livello nazionale una campagna di informazione e confronto pubblico in vista del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia del 22 e 23 marzo.

In questo contesto si inserisce l’incontro organizzato da ANF Siracusa per martedì 17 marzo alle ore 17.30 presso l’Urban Center, che vedrà il confronto tra autorevoli esponenti del mondo della cultura e della giustizia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire un dibattito aperto, pluralista e di alto profilo tra tutti gli attori del sistema giustizia — avvocatura, magistratura e accademia — affinché l’opinione pubblica possa confrontarsi e maturare consapevolezza al voto, su una riforma che incide sull’assetto costituzionale del Paese.

Al dibattito interverranno, per illustrare le ragioni del “NO”, il Prof. Giancarlo Ferro, Docente di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Catania, e il Dott. Marco Dragonetti, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Siracusa, per illustrare le ragioni del “SÌ” il Dott. Andrea Reale, Consigliere presso la Corte d’Appello di Catania, e l’Avv. Sebastiano Grimaldi, del Foro di Siracusa.

Introdurrà e illustrerà la posizione di ANF il Presidente della sezione di Siracusa, Avv. Marco De Benedictis. La moderazione sarà curata dal direttivo della sezione, attraverso la socia Avv. Lauretta Rinauro.

Il dibattito sarà occasione per approfondire i contenuti della riforma e le diverse valutazioni giuridiche e istituzionali che essa suscita, ma anche per contribuire a un dibattito informato, serio e rispettoso della complessità delle scelte costituzionali in discussione. Tutti i cittadini sono invitati.