Riforma della giustizia. Il 21 dicembre via alla campagna referendaria a Siracusa

Il Direttivo della Camera Penale di Siracusa, organo di rappresentanza locale del

Comitato Camere Penali per il SI, comunica che giorno 21 dicembre darà inizio alla

campagna referendaria a sostegno della riforma costituzionale per la separazione delle

carriere.

Aderendo all’iniziativa dell’Unione delle Camere Penali Italiane “129 Piazze per il SI”, organizzerà un incontro di informazione ai cittadini sulle ragioni del SÌ, nel corso del quale saranno illustrate le ragioni “della necessità di questa riforma – dice il presidente del direttivo della Camera Penale di Siracusa, Giuseppe Gurrieri – che segnano un passo decisivo verso un assetto più equilibrato, trasparente e coerente del processo penale, in armonia con i principi del giusto processo e della terzietà ed imparzialità del giudice”.

Venerdì 19 dicembre dalle 15 a Siracusa in via Logoteta 27 in Ortigia, davanti la sede del “The Siracusa International Institute” e sabato 20 dicembre dalle 10 in piazza Santa Lucia davanti la Chiesa di Santa lucia al Sepolcro.

Sabato 20, dalle 16, appuntamento ad Augusta in piazza principe Umberto al civico 118/122. Seguiranno altre iniziative negli altri Comuni della provincia.