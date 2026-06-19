Riforma fiscale, a Siracusa arriva il viceministro Leo: focus su fisco, compliance e giustizia tributaria

Le complesse dinamiche che stanno ridisegnando il rapporto tra fisco, cittadini e imprese saranno al centro di un importante momento di confronto in programma sabato 20 giugno 2026 a Siracusa, presso l’Eureka Palace Hotel (inizio alle 9), che vedrà la presenza del Vice Ministro dell’Economia con delega alle Finanze Maurizio Leo.

L’evento, intitolato “La grande sfida della riforma fiscale: compliance, contraddittorio e giustizia tributaria”, è organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa ed è l’occasione di un confronto tra i diversi attori del rapporto fisco-contribuente.

Nutrito il parterre di relatori con rappresentanti del Parlamento come il vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati Luca Cannata, del mondo delle imprese, con il Presidente di Confindustria Sicilia Diego Bivona, dei professionisti con Maurizio Attinelli coordinatore della Conferenza Regionale dei Dottori Commercialisti della Sicilia.

In apertura l’intervento del Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Elbano de Nuccio, che parlerà del futuro della professione e dell’evoluzione della consulenza nei diversi ambiti che vedono in prima linea i commercialisti, sia per creare valore e favorire lo sviluppo delle imprese in Italia e all’estero che per dare supporto alla pubblica amministrazione ed agli enti territoriali, anche con attività di assistenza e di controllo legale dei conti.

Il convegno si articolerà in due momenti di approfondimento tematico. Il primo focus affronterà l’evoluzione della compliance, del contraddittorio e le nuove frontiere del contrasto all’evasione, con un’attenzione particolare all’uso dei nuovi algoritmi per i controlli fiscali. A confrontarsi su questi temi, coordinati dal Vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Vincenzo Moretta, saranno Gianfranco Ferranti, avvocato e docente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Piergiorgio Valente dottore commercialista e Presidente CFE Tax Advisers Europe, Santo Giunta della divisione contribuenti di rilevanti dimensioni della Direzione Regionale delle Entrate della Sicilia ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, Jonathan Pace.

La seconda parte della mattinata sposterà i riflettori sul nuovo volto della giustizia tributaria. Rosa D’Angiolella, Consigliere Nazionale dei Dottori Commercialisti, illustrerà la recente riforma con Daria Coppa Ordinario di Diritto Tributario dell’Università di Palermo e Giudice della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado della Sicilia, Fiorenzo Sirianni, Direttore Generale del Dipartimento Giustizia Tributaria del MEF, e Pasquale Saggese della Fondazione Nazionale Commercialisti.

Il momento culminante della giornata sarà l’atteso intervento dell’on. Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze. La sua presenza a Siracusa rappresenta un’occasione di assoluto rilievo per comprendere la direzione intrapresa dal Governo: il Vice Ministro illustrerà infatti lo stato di avanzamento della riforma fiscale che ha già visto l’approvazione di 18 decreti delegati e 8 testi unici, con i prossimi passi del percorso che condurrà al nuovo codice tributario.

A chiudere i lavori Massimo Conigliaro, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa, che ha promosso l’iniziativa, patrocinata dal Consiglio Nazionale, alla quale prenderanno parte professionisti e rappresentanti delle istituzioni non solo regionali.