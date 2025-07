Riforma Rai, Antonio Nicita nel comitato ristretto al Senato

Si è insediato in ottava commissione al Senato il comitato ristretto chiamato a redigere un testo unificato sulla riforma della Rai. Ne fanno parte, oltre ai relatori – il presidente Claudio Fazzone e Roberto Rosso di Forza Italia – anche Giorgio Maria Bergesio (Lega), Peppe De Cristofaro (Misto), Aurora Floridia (Autonomie), Barbara Floridia, presidente della Vigilanza (M5s), Silvia Fregolent (Iv), Mariastella Gelmini (Nm), Antonio Nicita (Pd) e Raffaele Speranzon (FdI).

Ciascun gruppo parlamentare ha presentato un proprio disegno di legge in questa legislatura e lo stesso Sen. Nicita, membro della Commissione vigilanza Rai e Vice Presidente del Gruppo PD in Senato, ha depositato un progetto di riforma della governance RAI. “Le opposizioni stanno tentando un coordinamento per arrivare a un testo unico o a un modello condiviso per il servizio pubblico radiotelevisivo, da proporre alla maggioranza, che sia pienamente coerente con i principi e gli obblighi stabiliti dall’European Media Freedom Act”, ha dichiarato il Sen. Nicita