Rigenerazione del verde urbano, Siracusa esclusa dal bando regionale

Il progetto presentato dal Comune di Siracusa per la rigenerazione dell’area verde tra via Lo Surdo e via Monti non rientra tra i 70 interventi finanziati – con 50 mila euro ciascuno – dall’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente nell’ambito del bando “Sviluppo e rigenerazione del verde urbano ed extraurbano”, per un totale di 3,5 milioni di euro stanziati.

L’iniziativa del Comune aretuseo si è infatti posizionata al 215º posto su 245, con un punteggio particolarmente basso: 30 punti, contro gli 80 del progetto classificatosi primo e i 22,5 dell’ultimo. Una valutazione che non lascia spazio ad alcun ripescaggio: anche nell’ipotesi, annunciata dall’assessore regionale, di un’integrazione delle risorse con ulteriori 5 milioni di euro, la graduatoria arriverebbe a finanziare solo fino alla 170ª posizione, continuando quindi a escludere Siracusa.

Il mancato finanziamento rappresenta un’ulteriore occasione persa per la città, che avrebbe potuto destinare queste risorse alla riqualificazione di una zona – quella della Pizzuta – oggi in condizioni di evidente degrado. A suscitare sorpresa, più ancora dell’esclusione, è però la prestazione nettamente insufficiente del progetto, soprattutto considerando che Siracusa può contare su un ufficio tecnico più strutturato rispetto a quello di molti piccoli comuni che, al contrario, hanno ottenuto il finanziamento.

Il bando, aperto il 2 aprile 2025 con scadenza dopo 30 giorni, finanziava: fornitura e piantumazione di piante; materiali ecosostenibili; realizzazione di orti e verde pensile; pulizia, messa in sicurezza e consolidamento delle aree e spese di comunicazione e inaugurazione.

I criteri di valutazione riguardavano accessibilità e fruibilità dell’area, sostenibilità ambientale, capacità di mitigazione climatica, vicinanza al centro abitato, pregio paesaggistico e utilizzo di materiali ecosostenibili.

Tra i capoluoghi siciliani hanno partecipato solo Caltanissetta (78º posto), Trapani (176º) e Siracusa (215º). In provincia di Siracusa sono stati finanziati i progetti di Buscemi (7º posto), Avola (23º) e Ferla (35º). Grazie alla possibile integrazione del budget rientreranno anche Palazzolo Acreide, Cassaro, Buccheri, Canicattini Bagni e forse Portopalo e Priolo.

Sull’accaduto interviene Salvo La Delfa, coportavoce provinciale di Europa Verde Siracusa – Alleanza Verdi e Sinistra. “Ci si chiede – dice La Delfa – come mai il progetto del Comune di Siracusa sia stato così platealmente bocciato. Cosa è mancato nell’avvio, nella definizione e nella pianificazione? Perché un comune grande come Siracusa non è riuscito a presentare un progetto all’altezza degli altri? L’assessorato al verde pubblico dovrebbe interrogarsi, analizzare le criticità e fornire risposte.”

L’esponente di Avs sottolinea come Siracusa abbia un estremo bisogno di finanziamenti e risorse per incrementare il verde urbano, mitigare gli effetti del cambiamento climatico e migliorare la qualità della vita dei cittadini. “L’assessorato al verde pubblico del nostro comune dovrebbe porsi queste domande, dovrebbe capire quali sono stati i motivi di esclusione e dovrebbe cercare di dare una risposta a tutti questi interrogativi. Siracusa – conclude – ha bisogno di grossi finanziamenti, di risorse economiche, per rendere la città più verde, per avviare processi di mitigazione ambientale e per combattere gli effetti dei cambiamenti climatici. Non possiamo permetterci di perdere queste occasioni.”