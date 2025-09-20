Rimborsi Irpef 90-92, l’associazione Siracusa Sisma 90: “Pronti a difendere i diritti dei cittadini onesti e fedeli”

È stato ufficialmente costituito al Ministero dell’Economia e delle Finanze il Tavolo Tecnico incaricato di valutare la riapertura dei termini per i rimborsi Irpef relativi agli anni 1990-1992. Le amministrazioni interessate sono state invitate a designare i propri rappresentanti che, insieme alla parte politica, dovranno esprimersi entro il 30 settembre 2025. La scadenza potrebbe tuttavia slittare al 31 dicembre 2025 nel caso di approvazione di un emendamento.

La decisione interessa migliaia di contribuenti del Sud-Est, definiti dalla Cassazione “onesti e fedeli”, rimasti esclusi negli anni scorsi dai rimborsi spettanti.

Con un documento approvato all’unanimità il 25 luglio scorso, l’associazione Siracusa Sisma 90, presieduta da Totò Lantieri, ha ribadito la necessità di una scelta responsabile da parte delle istituzioni, esprimendo al tempo stesso forte preoccupazione per l’esito finale.

I soci, riuniti in assemblea, hanno ricordato come l’eventuale mancata riapertura rischi di alimentare un nuovo contenzioso contro lo Stato, con possibili danni erariali molto più gravi rispetto ai rimborsi stessi. “Da cittadini onesti e consapevoli – si legge nella nota – riteniamo che non giovi a nessuno aprire una vertenza che potrebbe essere evitata con una decisione politica chiara e rispettosa dei diritti”.

Nel documento, l’associazione richiama con forza l’articolo 3 della Costituzione – “la legge è uguale per tutti” – sottolineando che il diritto al rimborso non può dipendere dai cicli elettorali o da ragioni di cassa. “I limiti finanziari non possono giustificare la lesione di un diritto – affermano i soci – che si può comunque riconoscere con soluzioni equilibrate e condivise, anche alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia e della CEDU”.

I vertici dell’associazione hanno annunciato di seguire con attenzione i lavori del Tavolo Tecnico, sollecitando senatori, deputati e presidenti di provincia di Catania, Ragusa e Siracusa a sostenere la battaglia. “Non tradire un diritto inviolabile dei cittadini significa restituire dignità a chi da anni vede calpestati i propri diritti”, ha dichiarato Lantieri.