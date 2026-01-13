Rimborsi Irpef per il sisma del ’90, continuano le iniziative: presidio a Priolo e assemblea interprovinciale

Non si ferma la mobilitazione dei contribuenti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa che da oltre trent’anni attendono i rimborsi Irpef legati al sisma del 1990. Sotto lo slogan #GiustiziaFiscaleRimborsiIrpefSisma90, il Partito Comunista Italiano di Siracusa ha annunciato una nuova serie di iniziative per tenere alta l’attenzione su quella che viene definita “un’inaccettabile ingiustizia fiscale”.

Dopo l’avvio, domenica 11 gennaio, di una petizione online, è in programma giovedì 15 gennaio, dalle 17:15 alle 18:30, un presidio informativo davanti al Comune di Priolo Gargallo. L’iniziativa sarà affiancata, nei prossimi giorni, da ulteriori presidi informativi nei comuni di Melilli, Augusta e Avola, attualmente in fase di definizione. Dal 17 al 24 gennaio sono inoltre previste informative itineranti nel territorio di Siracusa.

Il momento centrale della mobilitazione sarà l’assemblea interprovinciale di domenica 25 gennaio, alle ore 10, in via Foro Siracusano 43, davanti alla sede dell’ex Provincia regionale di Siracusa. Un appuntamento che coinvolgerà cittadini e rappresentanti delle tre province interessate, uniti dalla richiesta di giustizia per i rimborsi mai erogati.

Nel comunicato diffuso dal PCI Siracusa si ribadisce la richiesta al presidente del Libero Consorzio di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, di convocare con urgenza un Consiglio interprovinciale per sollecitare e sostenere l’azione della classe politica a tutti i livelli. Tra le proposte avanzate anche l’istituzione di un tavolo permanente interprovinciale, che faccia da collegamento tra cittadini e Ministero competente.

Dura la critica per la recente bocciatura degli emendamenti sui rimborsi, sia nella legge di bilancio sia nel decreto Milleproroghe. “È inaccettabile – si legge – che i contribuenti leali attendano da 35 anni quanto dovuto”.

L’appello è rivolto anche alla politica, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni e alla stampa affinché si faccia fronte comune per l’approvazione dei disegni di legge che prevedano il rimborso delle somme a tutti i contribuenti aventi diritto o ai loro eredi, senza distinzioni tra lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati.

Infine, una sollecitazione diretta all’Agenzia delle Entrate, territoriale e nazionale, affinché proceda alla liquidazione immediata delle istanze presentate prima di marzo 2010 e predisponga strumenti rapidi per i rimborsi successivi.

“I contribuenti leali, traditi dal Fisco, non sono più disposti a tollerare questa situazione”, ribadiscono gli organizzatori. La mobilitazione continua, con l’obiettivo di trasformare una lunga attesa in un diritto finalmente riconosciuto.