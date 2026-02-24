Rimborsi Irpef sisma del ’90: presidio informativo a Floridia promosso dal PCI

Unire tutte le forze politiche, sociali e civiche del territorio, per risolvere “l’odissea” dei rimborsi IRPEF legati al sisma del 1990. È questo l’obiettivo del presidio informativo in programma giovedì 26 febbraio 2026, dalle ore 18 alle 19:30, a Floridia, in Piazza del Popolo.

L’iniziativa, promossa dal Partito Comunista Italiano – sezione provinciale di Siracusa, rappresentata da Marco Gambuzza, è rivolta ai candidati a sindaco, ai candidati al consiglio comunale, alla politica tutta, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni, alla stampa e alla cittadinanza. L’invito è a partecipare numerosi per sostenere l’approvazione del disegno di legge già presentato che preveda il rimborso per tutti i contribuenti interessati o per i loro eredi.

Secondo gli organizzatori, i cosiddetti “contribuenti leali” sarebbero stati traditi e dimenticati dal sistema fiscale e chiedono oggi soltanto giustizia fiscale dopo decenni di attese, contenziosi e promesse non mantenute. “Non si può continuare a tenere la testa sotto la sabbia – sottolinea Gambuzza – i contribuenti meritano risposte concrete“.

Nel corso dell’assemblea sarà inoltre ribadita la richiesta di convocazione di un consiglio interprovinciale tra le amministrazioni dei territori di Siracusa, Ragusa e Catania, con l’obiettivo di supportare e sollecitare il lavoro del tavolo ministeriale e accelerare l’iter dei provvedimenti legislativi in favore dei rimborsi.