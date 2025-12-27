Rimborsi “sisma ’90”, assemblea pubblica l’11 gennaio davanti all’ex Provincia di Siracusa

Torna la mobilitazione dei contribuenti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa per i rimborsi Irpef legati al sisma del 1990. È stata convocata per domenica 11 gennaio 2026 alle ore 10, in via Malta davanti alla sede dell’ex Provincia regionale di Siracusa, un’assemblea pubblica interprovinciale per chiedere quella che i promotori definiscono “giustizia fiscale”.

L’iniziativa fa seguito all’assemblea tenutasi lo scorso 12 dicembre davanti al Palazzo di Giustizia di Siracusa, durante la quale i contribuenti hanno denunciato il mancato rimborso delle somme Irpef versate nei tre anni successivi al terremoto del 12 e 13 dicembre 1990. Una vicenda che, secondo i promotori, si trascina da oltre 35 anni.

Nel documento diffuso dagli organizzatori, viene chiesto al presidente del Libero Consorzio comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, di convocare già nella stessa giornata dell’11 gennaio un tavolo permanente interprovinciale, con l’obiettivo di sollecitare e supportare l’azione politica, senza distinzioni di schieramento, e di fungere da collegamento tra i contribuenti e il tavolo ministeriale prorogato sulla questione.

L’appello è rivolto anche alla politica nazionale, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni e alle comunità locali affinché facciano fronte comune per ottenere il rimborso delle somme versate da lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati che, pur non essendo tenuti, pagarono l’Irpef nel periodo post-sisma. Secondo i promotori, tali rimborsi dovrebbero avere carattere prioritario già nella prossima legge finanziaria o nel decreto Milleproroghe, rispetto a misure come condoni fiscali o agevolazioni tributarie.

Un’ulteriore richiesta riguarda l’Agenzia delle Entrate, sia a livello provinciale che nazionale, affinché proceda alla liquidazione di tutte le istanze presentate prima di marzo 2010 e predisponga le procedure per accelerare i rimborsi anche per chi ha presentato domanda successivamente o non l’ha ancora presentata.

“La rivolta dei contribuenti leali traditi dal fisco non è più disponibile a tollerare questa ingiustizia fiscale“, si legge nella nota firmata da Marco Gambuzza, esponente del Partito Comunista Italiano, membro del comitato provinciale e regionale, che annuncia nuove iniziative decise in assemblea.