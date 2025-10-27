Ultime news

Terremoto

Rimborsi sisma ’90, Auteri: “Bene la proposta Nicita–Scerra, ora serve chiarezza sui numeri”

Il parlamentare Ars evidenzia tuttavia la necessità di fare chiarezza sui numeri reali

Il parlamentare regionale Carlo Auteri

Il deputato regionale Dc, Carlo Auteri, esprime apprezzamento per la proposta di legge presentata dal senatore Antonio Nicita (Partito Democratico) e dal deputato Filippo Scerra (Movimento 5 Stelle) volta al riconoscimento dei rimborsi fiscali ancora non corrisposti ai cittadini delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal terremoto del 1990. “È giusto che su questo tema si torni a fare pressione e che il Parlamento lo affronti con decisione — afferma Auteri —. Mi complimento con Nicita e Scerra per aver riportato all’attenzione nazionale una questione che riguarda da vicino tantissimi cittadini del nostro territorio. Dopo più di trent’anni, è doveroso arrivare a una soluzione definitiva.”
Il parlamentare Ars evidenzia tuttavia la necessità di fare chiarezza sui numeri reali dei beneficiari e sull’effettiva platea dei cittadini aventi diritto, per garantire trasparenza e uniformità nei rimborsi. “Prima di tutto occorre avere un quadro preciso — spiega Auteri —: quanti sono i destinatari ancora esclusi, quali somme devono essere riconosciute e in che tempi. Solo con dati certi si può costruire un percorso serio e condiviso che metta fine a questa disparità.”
Auteri conclude con un appello alla collaborazione istituzionale: “Accogliere questa proposta e sostenerla trasversalmente sarebbe un segnale importante. Il Governo nazionale sta finalmente lavorando su un tema che tocca da vicino migliaia di famiglie siracusane: è il momento di unire le forze e restituire fiducia a chi, dopo il sisma del ’90, ha già dato tanto.”


