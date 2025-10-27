Rimborsi sisma ’90, Auteri: “Bene la proposta Nicita–Scerra, ora serve chiarezza sui numeri”

Il deputato regionale Dc, Carlo Auteri, esprime apprezzamento per la proposta di legge presentata dal senatore Antonio Nicita (Partito Democratico) e dal deputato Filippo Scerra (Movimento 5 Stelle) volta al riconoscimento dei rimborsi fiscali ancora non corrisposti ai cittadini delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal terremoto del 1990. “È giusto che su questo tema si torni a fare pressione e che il Parlamento lo affronti con decisione — afferma Auteri —. Mi complimento con Nicita e Scerra per aver riportato all’attenzione nazionale una questione che riguarda da vicino tantissimi cittadini del nostro territorio. Dopo più di trent’anni, è doveroso arrivare a una soluzione definitiva.”

Il parlamentare Ars evidenzia tuttavia la necessità di fare chiarezza sui numeri reali dei beneficiari e sull’effettiva platea dei cittadini aventi diritto, per garantire trasparenza e uniformità nei rimborsi. “Prima di tutto occorre avere un quadro preciso — spiega Auteri —: quanti sono i destinatari ancora esclusi, quali somme devono essere riconosciute e in che tempi. Solo con dati certi si può costruire un percorso serio e condiviso che metta fine a questa disparità.”

Auteri conclude con un appello alla collaborazione istituzionale: “Accogliere questa proposta e sostenerla trasversalmente sarebbe un segnale importante. Il Governo nazionale sta finalmente lavorando su un tema che tocca da vicino migliaia di famiglie siracusane: è il momento di unire le forze e restituire fiducia a chi, dopo il sisma del ’90, ha già dato tanto.”