Rimborsi sisma ’90. Cannata (FdI): “dal nostro Governo Meloni i fatti, dall’opposizione solo propaganda”

“È sorprendente leggere oggi dichiarazioni polemiche da parte dell’on. Scerra e del sen. Nicita su un tema – quello dei rimborsi per il sisma del 1990 – che finalmente ha trovato una soluzione concreta grazie all’impegno del nostro Governo Meloni. Sorprende, ancor di più, che lo stesso Scerra abbia presentato un ordine del giorno che è di fatto ultroneo, essendo già stato approvato un mio ODG sullo stesso identico tema, da lui stesso sottoscritto. Appare quindi incomprensibile il motivo per cui si insista nel riproporre atti già approvati, se non per finalità puramente propagandistiche.” Lo dichiara l’on. Luca Cannata, deputato nazionale di Fratelli d’Italia, a seguito delle dichiarazioni dei parlamentari di opposizione sul tema dei rimborsi ai cittadini colpiti dal sisma del ’90 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa.

“Il mio ordine del giorno 9/02184 già approvato dalla Camera, impegna il Governo a valutare l’estensione dei rimborsi anche ai contribuenti che, pur avendone titolo, non avevano presentato istanza entro il termine previsto del 1° marzo 2010 – dice Cannata –. Un impegno serio, che ho seguito personalmente e che continuerò a seguire con responsabilità istituzionale, in sinergia con il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle Entrate. È bene ricordare che i rimborsi avviati a dicembre 2024 sono il frutto di un lavoro silenzioso ma concreto che ho seguito con il nostro Governo attuale, e non certo dell’attività di chi oggi grida allo scandalo dopo non aver mosso un dito quando era in maggioranza nel passato. I fatti parlano chiaro: nessun provvedimento attuativo è stato prodotto dai governi precedenti. I rimborsi sono partiti solo grazie all’azione messa in campo dal sottoscritto e dal nostro esecutivo, che ha rimesso in moto una macchina ferma da decenni”.





Conclude il parlamentare di FdI: “Chi oggi fa polemica dimostra di avere più interesse a cavalcare mediaticamente il tema che a risolverlo. Noi invece, con serietà e determinazione, abbiamo dato una risposta concreta ai cittadini. E continueremo a farlo con serietà”.