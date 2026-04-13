Rinnovati gli accordi territoriali per rafforzare la vocazione turistica della provincia di Siracusa

In occasione dell’apertura della nuova stagione turistica, l’Ente Bilaterale del Terziario di Siracusa accoglie la revisione degli accordi territoriali siglati da Confcommercio Siracusa e i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil: la governance dell’ente paritetico attualmente guidata dalla Presidente Pintacorona è stata promotrice della sottoscrizione dei nuovi accordi sulla gestione dei picchi lavorativi legati alla stagionalità turistica del territorio provinciale di Siracusa e sulla detassazione di premi di produttività.

Due strumenti importanti per il territorio aretuseo, a prevalente vocazione turistica, per conciliare flessibilità e tutela e per rafforzare la competitività delle imprese locali, favorendo la possibilità di occupazione stagionale anche nel comparto terziario, distribuzione e servizi senza venire meno all’impegno per la tutela e valorizzazione del lavoro dipendente.

“L’accordo sulla gestione della stagionalità – dichiara Teresa Pintacorona, presidente EBT provinciale e Segretario Fisascat CISL – rappresenta la conferma di un approccio strategico per garantire maggiore flessibilità al mercato del lavoro locale, tutelando al contempo i diritti dei lavoratori e rafforzando la collaborazione tra le parti sociali.”

Confermando lo status di località a prevalente vocazione turistica del territorio siracusano, l’accordo definisce criteri chiari e condivisi per l’adozione di deroghe alla normativa dei contratti a termine, in risposta alle esigenze temporanee o stagionali delle imprese del comparto TDS, in linea con la previsione dell’Art. 75 del relativo CCNL e senza compromettere la stabilità dei rapporti di lavoro. Le parti firmatarie sottolineano l’importanza di un approccio responsabile e trasparente, in cui la deroga ai vincoli di legge sia applicata secondo regole condivise e sotto controllo delle autorità competenti, garantendo così equità e sicurezza per lavoratori e aziende.

“L’accordo sulla detassazione dei premi di produzione – prosegue Pintacorona – intende favorire il riconoscimento di benefit e incentivi in regime di tassazione agevolata ai lavoratori dipendenti delle imprese che operano nel territorio, secondo criteri univoci di misurazione e verificabilità dei risultati aziendali”. Anche in questo caso, l’obiettivo è paritetico perché sostiene il lavoro con un netto maggiorato in busta paga e fornisce uno strumento utile alle imprese del territorio che accrescono la propria produttività.

Gli accordi sono soggetti all’applicazione integrale del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi sottoscritto da Confcommercio Imprese per l’Italia e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. “Nel nostro ruolo di rappresentanza, Confcommercio Siracusa svolge una funzione di supporto concreto alle imprese del territorio – afferma il Presidente dell’Associazione Francesco Diana – favorendo l’emersione dei bisogni e individuando soluzioni condivise insieme agli interlocutori più adeguati, quali sono i Segretari delle Organizzazioni sindacali, Alessandro Vasquez per Filcams, Teresa Pintacorona per Fisascat e Anna Floridia per Uiltucs; da subito con collaborazione e propositività è stato possibile raggiungere questo importante e significativo risultato”.

Tutti i contratti di lavoro conclusi in applicazione degli accordi, disponibili sul sito www.ebtsr.it, dovranno essere tempestivamente depositati all’Ente Bilaterale territoriale del Terziario di Siracusa.