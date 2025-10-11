Rinnovato il Comitato Provinciale FIPSAS di Siracusa: Vincenzo Asta nuovo presidente

Si è svolta ieri l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche del Comitato Provinciale FIPSAS di Siracusa (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), appuntamento che segna l’inizio di un nuovo quadriennio di attività per il movimento sportivo provinciale.

Al termine delle votazioni, i delegati hanno eletto Vincenzo Asta alla carica di Presidente del Comitato Provinciale, affidandogli la guida della federazione per i prossimi quattro anni.

Accanto al nuovo presidente, entreranno a far parte del consiglio provinciale i neoeletti Orazio Ciaramella, Antonio Tripi, Antonino Tafaro, Giuseppe Ravidà e Giovanni La Rosa, che collaboreranno nella gestione e nella promozione delle discipline federali.

Il presidente uscente Emanuele Vitale e il Vicepresidente Santino Marescalco hanno espresso parole di stima e incoraggiamento nei confronti del nuovo direttivo, augurando “un mandato ricco di risultati, collaborazione e crescita per l’intero movimento sportivo provinciale”.

Il nuovo Comitato FIPSAS di Siracusa ha già manifestato l’intenzione di rafforzare le attività di promozione della pesca sportiva e delle discipline subacquee, con un’attenzione particolare alla tutela dell’ambiente acquatico e alla valorizzazione del territorio siracusano.