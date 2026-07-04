Rinnovo CCNL e CIA Agenzia delle Entrate-Riscossione, First Cisl Siracusa: “Accordo che valorizza il lavoro”

Grande soddisfazione per il risultato raggiunto con il rinnovo del CCNL e del CIA di Agenzia delle Entrate-Riscossione, frutto di un confronto lungo e partecipato che ha visto la piena partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso le assemblee.

Un accordo importante che riconosce il valore del lavoro svolto ogni giorno e rafforza la centralità delle persone nel sistema della riscossione.

“Si tratta di un risultato significativo – sottolinea il Segretario Generale della FIRST CISL Ragusa-Siracusa, Giuseppe Branca – che premia l’impegno e la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori e che rappresenta un passo avanti concreto nella tutela delle condizioni di lavoro”.

L’intesa introduce significativi miglioramenti sia sul piano economico che su quello normativo, incidendo concretamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità della vita professionale.

Si tratta di un risultato che non rappresenta un punto di arrivo, ma l’avvio di una nuova fase di confronto, con l’obiettivo di continuare a rafforzare diritti, tutele e valorizzazione del personale.