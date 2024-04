Rinnovo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, domani assemblea della Cisl

Si svolgeranno il prossimo 7 maggio, in tutte le scuole, le votazioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), il massimo organo collegiale della scuola. Lo ha stabilito il Ministro dell’Istruzione e del merito con l’Ordinanza Ministeriale 234 del 5 dicembre 2023.

La Cisl Scuola ha organizzato proprio per domani, dalle 11.30 alle 13.30, un’assemblea nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo “Vittorini” in via Regia Corte. Insieme al segretario generale della Cisl Scuola Ragusa Siracusa, la segretaria generale della Cisl Scuola Sicilia, Francesca Bellia.

Il CSPI è formato da 36 consiglieri, per metà eletti dal personale scolastico e per metà designati dal Ministro dell’Istruzione in carica anche su segnalazione di altri enti e soggetti istituzionali.

La componente elettiva, formata da 18 consiglieri, rappresenta tutti i profili professionali operanti nei diversi gradi di scuola.

“CISL Scuola, in prima persona, al plurale è il motto che, anche in questa occasione, caratterizzerà le nostre liste – ha commentato Migliore – La segreteria nazionale ha voluto ribadire l’identità della nostra organizzazione e la nostra idea di sindacato, di società e di scuola. Per noi partecipazione, condivisione, cooperazione e solidarietà sono sempre centrali nella nostra attività”.