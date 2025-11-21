Rinnovo delle nomine Sac, critiche da Osservatorio civico di Siracusa, Pd e M5S

Aumentano le polemiche dopo le nomine del nuovo Cda della Sac, società che gestisce l’aeroporto di Catania. A seguito della nomina di Nico Torrisi in qualità di amministratore delegato, di Anna Quattrone (presidente del Cda) e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione Giuseppe Alfano, Salvo Panebianco e Francesca Garigliano, il presidente del Libero Consorzio di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, aveva sollevato la prima polemica sottolineando come con la “bocciatura” del nome di Agata Bugliarello, proposta proprio dall’ex Provincia di Siracusa (socio con il 12,3% delle quote) sia stata sacrificata la stabilità e il buon funzionamento della società aeroportuale a logiche di spartizione.

E sempre da Siracusa arriva la critica dell’Osservatorio Civico. Salvo Sorbello, e Donatella Lo Giudice, nei ruoli di presidente e vice presidente dell’Osservatorio, hanno voluto ricordare come Siracusa, con il 25% della compagine azionaria, sia rimasta senza rappresentanti nel nuovo consiglio di amministrazione della Sac.

“Ricordiamo l’impegno – dichiarano il presidente Salvo Sorbello e la vice Donatella Lo Giudice – del primo presidente dell’Osservatorio Civico Aldo Garozzo, che rimarcava come nella Sac il 12,5% di quote era originariamente di proprietà della Camera di Commercio di Siracusa e successivamente confluita nel patrimonio della CCIAA del Sud Est e la stessa percentuale del 12,5% di quote sono di proprietà della Provincia Regionale di Siracusa. Pensiamo ed auspichiamo che Siracusa, unico territorio escluso, debba far sentire alta e forte la propria voce.”

Sulle nomine della società che controlla lo scalo aeroportuale etneo, non mancano le critiche da parte del mondo politico, con Pd e Movimento 5 Stelle in prima linea. Per la parlamentare regionale del M5S, Stefania Campo, “da mesi la SAC è ostaggio delle solite trattative di potere. Un CdA scaduto, assemblee rinviate, decisioni congelate: non per migliorare gli aeroporti di Catania e Comiso, ma per spartirsi le poltrone. Il ‘rilancio’ tanto sbandierato è solo facciata: l’assetto della società è scritto nelle segreterie dei partiti di centrodestra, con un manuale Cencelli aggiornato alle esigenze della coalizione. Schema 3-1-1: tre posti del CdA a Fratelli d’Italia, uno al Movimento per l’Autonomia e, innanzitutto, la conferma dell’amministratore delegato, Nino Torrisi, in quota Forza Italia, o forse addirittura in quota Schifani. A questo schema, a caselle già riempite, anche Totò Cuffaro aveva avanzato delle pretese di partito, peccato per lui, che le coincidenze giudiziarie, che lo hanno travolto, mandando in fumo questo ramo di spartizione partitocratica”.

Per l’esponente pentastellato la conferma di Torrisi non è una scelta tecnica, ma l’ingranaggio di un equilibrio tra FdI, MPA, FI e le loro correnti. “Altro che merito – tuona la Campo -: lottizzazione pura, la stessa che ha invaso sanità, partecipate e ogni angolo dell’amministrazione regionale. Il commissariamento della Camera di commercio — principale azionista — completa il cortocircuito: chi dovrebbe controllare è controllato. Intanto Comiso resta un aeroporto fantasma: poche rotte, voli occasionali, nessun piano credibile per attirare vettori o sviluppare il cargo. La propaganda parla di miracoli, la realtà di un territorio che non decolla”.



Sulla stessa linea anche il Partito Democratico, con il segretario regionale e capogruppo Pd in commissione Trasporti della Camera, Anthony Barbagallo che senza mezzi termini auspicava in “un sussulto di trasparenza e di correttezza. Speravamo che, anche alla luce dei molteplici scandali che avviluppano la Regione, il presidente della Regione cambiasse rotta e, rispettando ciò che egli stesso aveva pubblicamente scritto, desse la possibilità alla Camera di commercio di Sud Est – legittima proprietaria dell’aeroporto detenendo la maggioranza assoluta delle quote – di potersi pronunciare sulla vicenda del nuovo cda di Sac. Ed invece, l’ingordigia di potere e la frenetica occupazione delle poltrone, ha avuto – purtroppo – ancora una volta la meglio”.

Per Barbagallo sarebbe stato più corretto consentire prima il rinnovo degli organismi della Camera di commercio Sud est, socio principale di Sac e commissariata da oltre 3 anni dalla Regione. “Sarebbe stato questo un passaggio non solo rispettoso delle norme – dice – ma finalizzato anche a restituire credibilità alla Regione stessa. Ma alla fine, come avevamo presagito, hanno prevalso – conclude – le logiche di spartizione che fin qui hanno caratterizzato il governo di centrodestra guidato da Schifani”.