Si è conclusa con un rinvio a giudizio l’udienza preliminare celebrata al Tribunale di Siracusa a carico di un ex dipendente comunale di Pachino, accusato di atti persecutori (stalking) e minacce nei confronti del sindaco Giuseppe Gambuzza.

Il GUP, Dott. Simone De Martino, ha accolto la richiesta della Procura, fissando l’inizio del processo per il prossimo 2 luglio 2026 innanzi al Tribunale Penale di Siracusa in composizione monocratica. Durante l’udienza, l’imputato ha rilasciato delle spontanee dichiarazioni, il cui contenuto rimane tuttavia riservato a causa della natura camerale del rito.

Un passaggio cruciale dell’udienza è stato il riconoscimento della posizione di soggetti danneggiati per l’ente e per il primo cittadino. Il GUP ha infatti ammesso come parti civili sia il Comune di Pachino, patrocinato dall’avvocato Mario Giuffrida, sia lo stesso Sindaco Giuseppe Gambuzza, difeso dall’avvocato Giuseppe Gurrieri.

Gli avvocati Gurrieri e Giuffrida hanno espresso piena soddisfazione per l’accoglimento della costituzione di parte civile. I legali hanno sottolineato come il rinvio a giudizio confermi la sussistenza di basi giuridiche solide a sostegno dell’accusa.

In una nota congiunta, i difensori hanno ribadito il loro impegno nel garantire la sicurezza delle istituzioni e dei loro rappresentanti, specialmente quando viene violata la serenità personale e istituzionale di una figura chiave per la comunità come quella del Sindaco. L’appuntamento in aula per l’accertamento delle responsabilità penali è ora fissato per l’estate del 2026.