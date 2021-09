Riordino del Servizio idrico integrato: salta l’Ati provinciale, sarà un unico Ambito territoriale in Sicilia

Il riordino del Servizio idrico integrato in Sicilia: questo l’obiettivo che si prefigge il governo Musumeci con il disegno di legge illustrato dall’assessore Daniela Baglieri e appena approvato dalla Giunta. Una riforma che prevede l’istituzione di un unico Ambito territoriale, “comprendente l’intero territorio regionale, per garantire criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nell’interesse pubblico collettivo, e un razionale utilizzo della risorsa idrica”.

La proposta di legge si compone di ventidue articoli, con particolare attenzione alla governance, per arrivare anche all’adozione di una tariffa d’ambito regionale. Per il presidente della Regione Nello Musumeci “la riforma della gestione delle acque nell’Isola tende a eliminare la frammentazione delle competenze e a compensare la censura operata dalla Corte costituzionale sulla legge regionale 19 del 2015. Più volte – spiega il governatore – ci siamo confrontati con i vertici degli Ati ed è emersa l’esigenza di razionalizzare una materia così delicata e di primaria importanza. Da questa riforma scaturisce un vasto Piano di riqualificazione delle reti di distribuzione e di corretta gestione delle acque”.

Anche l’assessore Baglieri si dice soddisfatta: “portiamo a compimento un iter iniziato col mio predecessore e che tende finalmente a mettere ordine in un settore assai esposto a speculazioni e sprechi. Spero che l’assemblea regionale possa presto tradurlo in legge”.

Il commissario ad acta dell’Ati Siracusa, Giorgio Azzarello, aveva concluso il suo lavoro lo scorso 15 luglio quando la Regione ha deciso di non rinnovare gli incarichi commissariali in vista, appunto, del riordino del settore annunciato a dicembre. Azzarello prima della scadenza del mandato aveva inviato il piano d’ambito ai sindaci della provincia e probabilmente i Piani d’ambito confluiranno in un documento unico regionale che sarà la raccolta di tanti piani.