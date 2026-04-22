Riorganizzazione recapito: tutela occupazionale e nuove assunzioni. Firmato l’accordo di stabilizzazione a Siracusa

In un contesto di profonda riorganizzazione del servizio di recapito e postale, la SLP CISL Siracusa evidenzia con forza un risultato concreto e significativo: nonostante il riassetto della rete, di recapito si procede, infatti, all’assunzione di 19 nuovi corrieri sul territorio.

“Un dato che rappresenta un segnale chiaro e tangibile di attenzione alla tenuta occupazionale e alla qualità del servizio, frutto dell’azione sindacale portata avanti con determinazione a tutti i livelli – ha commentato il segretario generale della SLP Cisl territoriale Salvo Gibilisco -. La riorganizzazione, legata sul modello Joint Delivery e alla nuova rete corriere, è stata accompagnata da una posizione sindacale responsabile ma vigile”.

La SLP CISL Sicilia ha infatti sottoscritto l’accordo con riserva, ribadendo la necessità di monitorare costantemente l’impatto sui lavoratori e sui carichi di lavoro. Un passaggio fondamentale, nella sede di Confindustria, è stata la firma dell’accordo di stabilizzazione, dei nuovi corrieri a Siracusa.

“Un momento – ha sottolineato Gibilisco – che segna un ulteriore passo avanti verso la valorizzazione e la continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti. La crescita occupazionale ottenuta è la risposta più concreta a chi temeva ricadute negative. Continueremo a vigilare affinché la riorganizzazione garantisca pienamente diritti, sicurezza e sostenibilità dei carichi di lavoro”.

Il sindacato conferma il proprio impegno nel seguire tutte le fasi di implementazione del nuovo assetto del recapito e della Rete Corriere di nuova implementazione pronto a intervenire qualora emergano criticità. La tutela del lavoro resta la nostra priorità