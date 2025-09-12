Riparte a Siracusa la raccolta solidale per il diritto allo studio

Riparte a Siracusa l’iniziativa promossa dall’associazione Astrea – in memoria di Stefano Biondo insieme a Onda Più per sostenere le famiglie in difficoltà con la fornitura di materiale scolastico. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, sarà possibile donare zaini, quaderni, astucci, penne, colori e altri strumenti didattici presso i locali Onda Più di via Foro Siracusano 18/B. Tutto il materiale raccolto sarà destinato a bambini e bambine in condizioni di fragilità economica.

“Abbiamo deciso di affiancare Astrea nell’iniziativa Raccolta solidale materiale scolastico, un progetto che sentiamo molto vicino perché aiuta concretamente tante famiglie ad affrontare le spese scolastiche. Abbiamo messo a disposizione il nostro store di Siracusa come punto di raccolta e consegna del materiale, convinti che anche piccoli gesti possano fare la differenza” – dichiara Marylucy Tuccitto, direttore generale Onda Più

“Immaginate che la piccola Sofia, nonostante la voglia di studiare e imparare cose nuove, non possa farlo a causa delle difficoltà economiche della sua famiglia. I bambini come Sofia rischiano di rimanere esclusi dalla società e da un futuro migliore, spesso solo perché non hanno la possibilità di acquistare il materiale scolastico necessario. Astrea aiuta più di 400 minori appartenenti a tutte le etnie e, anche quest’anno, ci auguriamo che la cittadinanza attiva ci supporti accogliendo il nostro appello: garantire a tutte le bambine e i bambini di questa città equità e diritto allo studio” dichiara — Rossana La Monica, Presidente Astrea in memoria di Stefano Biondo.

Un quaderno, uno zaino o un astuccio possono sembrare poco, ma per tanti ragazzi rappresentano la possibilità di costruire il proprio futuro.