Riparte il tour del camper mammografico in provincia di Siracusa: tappe e date

Attualità · Sanità

Riparte dal comune di Avola il tour del camper mammografico dell’Asp di Siracusa per l’esecuzione delle mammografie e l’adesione ai programmi di screening oncologici che toccherà, nel periodo novembre-dicembre 2026, quei comuni della provincia di Siracusa più distanti dai centri mammografici fissi.

Dal 9 all’11 novembre 2026, dalle 9 alle 17 il camper sosterà in piazza Francesco Crispi e potranno accedere gratuitamente all’esame mammografico le donne nella fascia di età tra 50 e 69 anni.

Durante la giornata, personale specializzato del Centro Gestionale Screening diretto da Sabina Malignaggi fornirà inoltre informazioni e prenotazioni per il Pap-Test e l’Hpv-Test per le donne tra 25 e 64 anni e alla distribuzione dei kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del colon-retto, rivolti a uomini e donne nella fascia d’età 50-69 anni.

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Il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci, evidenzia il valore strategico dell’iniziativa, sottolineando che l’impiego delle unità mobili costituisce uno strumento fondamentale per garantire l’equità d’accesso alle cure, superare le barriere logistiche e contrastare la tendenza al rinvio dei controlli di prevenzione secondo il principio della prossimità dei luoghi di cura ai luoghi di residenza più vicini ai cittadini.

Dopo Avola, il camper mammografico si sposterà a Pachino dal 12 al 13 novembre, a Rosolini dal 16 al 17 novembre e, a seguire, a Portopalo, Priolo, Sortino, Francofonte, Carlentini, Ferla, Buccheri, Floridia, Solarino, Canicattini e Melilli secondo il calendario pubblicato nel sito istituzionale dell’Azienda e nei canali social aziendali.

Per ottimizzare i flussi e contenere i tempi d’attesa, l’accesso alle prestazioni mammografiche a mezzo camper avviene previa prenotazione per via telematica tramite SPID o CIE sul portale istituzionale portalesalute.asp.sr.it o inquadrando il QR-code presente sul materiale informativo, oppure telefonando al call-center aziendale dedicato al numero 0931 312525, selezione 2, attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30.