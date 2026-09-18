Riparte la stagione culturale della biblioteca di Priolo Gargallo

Cultura · Martedì 29 settembre

L’app di Siracusa News, gratis su iPhone e Android.

Ripartono le attività della Biblioteca comunale di via Del Fico, a Priolo Gargallo, con un appuntamento dedicato alla cultura, al volontariato e al valore delle relazioni umane.

Martedì 29 settembre, alle 17, sarà presentato il libro “Siamo tutti il supereroe di qualcuno” di Michele Merulla, fondatore e presidente di Superheroes ODV, associazione impegnata nel volontariato sociale e ospedaliero.

La presentazione rappresenterà anche un’importante occasione per conoscere da vicino l’autore, ascoltare direttamente le storie, le esperienze e le riflessioni che hanno dato origine al libro e confrontarsi sul significato autentico dell’essere, nella quotidianità, “il supereroe di qualcuno”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Il messaggio che attraversa il testo è semplice ma profondo: non servono poteri straordinari per fare la differenza, a volte basta semplicemente esserci.

L’incontro inaugura il nuovo ciclo di iniziative della Biblioteca comunale, dopo la nomina da parte del Sindaco Pippo Gianni del nuovo consulente esperto alla Cultura, Rita Limer.