Ripartono i cantieri a tornano le code sulla Catania-Siracusa

Tornano i cantieri in autostrada e puntuali si ripresentano i rallentamenti. Auto in coda sono state registrate nella giornata di oggi lungo l’autostrada Catania-Siracusa, in particolare all’altezza della galleria San Demetrio, in direzione del capoluogo aretuseo. Alla base dei disagi non vi sarebbe alcun incidente, ma la riapertura dei cantieri sul tratto autostradale.

I lavori in autostrada erano stati sospesi nel mese di agosto per agevolare la viabilità da e per le località balneari in piena stagione estiva. Con la ripresa delle attività, si registrano dunque le prime conseguenze sul traffico, con code che hanno interessato centinaia di automobilisti.





Al momento la situazione resta monitorata, ma si prevedono ulteriori rallentamenti nelle prossime ore.