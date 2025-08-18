Riprende il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti a Siracusa

Riprenderà domani (19 agosto) il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. Ne dà notizia l’Ufficio igiene urbana.

​Da giovedì scorso è anche possibile consegnare questo tipo di rifiuto al centro comunale di raccolta di Targia. Entrambi i servizi erano stati sospesi la scorsa settimana poiché la piattaforma di conferimento utilizzata dalla Tekra aveva interrotto l’attività.





Una squadra della Tekra, in aggiunta alle due già previste, smaltirà le richieste di ritiro ingombranti a domicilio accumulate dal 12 al 18 agosto, cioè nei giorni in cui il servizio è stato sospeso poiché la piattaforma di conferimento aveva interrotto l’attività. ​Lo ha comunicato, con una nota indirizzata al Comune, la stessa azienda che gestisce in città il servizio di igiene urbana. ​La previsione è di esaurire l’arretrato nello spazio di una settimana.