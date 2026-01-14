Riprendono gli incontri nelle scuole di Siracusa e provincia su prevenzione e legalità

Stamattina, agenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio per la Comunicazione della Questura di Siracusa, hanno incontrato gli alunni dell’Istituto Comprensivo Brancati di Belvedere di Siracusa, diretto dalla Preside Stefania Gallo, riprendendo così gli incontri di legalità dopo la pausa delle festività natalizie.

L’incontro, come sempre organizzato in sinergia con l’Ufficio Scolastico Provinciale, ha toccato temi riguardanti la legalità in rispetto delle regole e l’utilizzo consapevole della rete Internet e dei social.

Gli incontri organizzati dalla Questura in tutte le scuole hanno sempre registrato il vivo interesse di numerosi Dirigenti scolastici e Docenti che hanno inserito tali eventi nel piano formativo dei rispettivi Istituti scolastici.

Si prevede che entro la fine dell’anno scolastico saranno più di 70 gli incontri nelle varie scuole della provincia con più di 7000 giovani che avranno la possibilità di partecipare agli aventi.