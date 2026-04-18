Riprese le ricerche del giovane disperso da ieri a Eloro

Le ricerche del giovane danese disperso a Eloro, nel Siracusano, sono riprese questa mattina alle 7. Le operazioni, interrotte nella serata di ieri a causa dell’oscurità, vedono nuovamente impegnati i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera e due squadre della Protezione civile Avcn di Noto. Le ricerche si sono spostate anche verso la foce del fiume Tellaro.

Le attività di soccorso si stanno svolgendo sia via terra sia via mare, con il supporto dei droni per perlustrare le aree più difficili da raggiungere. Le autorità continuano a lavorare senza sosta nella speranza di individuare il ragazzo nel più breve tempo possibile.