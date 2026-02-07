Riqualificazione Sbarcadero di Santa Lucia: ecco i primi alberi e il parere dell’agronomo

Procedono i lavori di riqualificazione dello Sbarcadero di Santa Lucia, uno degli interventi più attesi per il rilancio di un’area strategica della città di Siracusa. In questi giorni il cantiere entra in una fase visibile e concreta: sono arrivati i primi alberi, segnando l’avvio della rinaturalizzazione dello spazio.

Ma quali specie sono state scelte e con quali criteri? A spiegarlo è Nino Attardo, agronomo e paesaggista.

Le specie scelte: perché la Lagunaria patersonii

“Oggi ci troviamo allo Sbarcadero con un impianto arboreo inserito in un ex parcheggio per auto – spiega Attardo –. La specie introdotta è una pianta australiana già conosciuta dalla città di Siracusa: la Lagunaria patersonii”.

Si tratta di una specie particolarmente adatta ai climi temperati umidi e alle coste mediterranee, capace di resistere alla salsedine e ai venti marini, condizioni tipiche dell’area dello Sbarcadero. Non una scelta casuale, dunque, ma frutto di una valutazione tecnica legata al contesto ambientale.

Una pianta già presente a Siracusa

La Lagunaria patersonii non è una novità assoluta per il territorio siracusano. “La troviamo a poche centinaia di metri da qui, nei giardini dei villini del piazzale Lepanto, gli ex Marinaretti – sottolinea l’agronomo –. È presente anche nel parco della Città Solidale di Siracusa, sulla balza Acradina, dove esistono circa quindici esemplari trentenni, alti fino a 12 metri e in ottimo stato vegetativo”.

Un elemento che rafforza l’affidabilità della scelta, basata su esempi concreti di adattamento e crescita nel tempo.

Ombra, fioritura e valore estetico

Dal punto di vista botanico, la Lagunaria è una pianta sempreverde, con un’elevata capacità di ombreggiamento. “Produce fiori a campanula – spiega Attardo – molto decorativi nel periodo estivo. Successivamente i fiori danno origine a frutti a capsula che si aprono naturalmente”.

Caratteristiche che contribuiscono non solo al comfort climatico dell’area, ma anche al suo valore paesaggistico e identitario.

L’agronomo è chiaro: “Se l’esperimento è riuscito lo vedremo fra 25 anni. Saranno i nostri figli a giudicare se il risultato corrisponde a quanto previsto nel progetto”. Un’affermazione che richiama l’importanza della manutenzione e della gestione futura.

Determinanti saranno diversi fattori: la massa di terreno a disposizione delle radici, l’irrigazione nei primi 5-6 anni – fase in cui la pianta necessita di acqua prima di diventare autonoma – e la corretta sistemazione delle superfici dopo la rimozione dell’impermeabilizzazione dell’ex parcheggio.