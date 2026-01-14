Riscaldamenti spenti e bagni in condizioni critiche: l’allarme degli studenti e la risposta del Libero Consorzio di Siracusa

È stato un confronto franco e a tratti duro quello che si è svolto tra gli studenti degli istituti superiori della provincia di Siracusa e il presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa. Al centro dell’incontro, la situazione ormai nota e sempre più grave dei riscaldamenti malfunzionanti nelle scuole, ma anche una lunga serie di criticità strutturali che rendono difficile, in molti casi, garantire il diritto allo studio.

“È emersa una situazione molto critica in diverse scuole della città e della provincia, non solo sul tema dei riscaldamenti”, ha spiegato Giansiracusa al termine dell’incontro con i rappresentanti d’istituto. “Avevamo già convocato un tavolo tecnico per oggi pomeriggio – prosegue -, ma nelle ultime ore sono emerse ulteriori criticità legate al malfunzionamento di diversi impianti. Alcune erano già note, altre no. Stiamo cercando di fronteggiare tutto questo con le poche risorse a disposizione, ma alcune situazioni sono davvero molto complicate“.

Il presidente ha voluto sottolineare come il problema non sia recente. “Non è una difficoltà nata ieri. La vetustà degli impianti è di molti anni e questo rende la situazione molto più complessa di quanto a volte venga percepito. I ragazzi sono legittimati a protestare, ma oggi è emersa una grande onestà nel riconoscere che si tratta di una crisi strutturale che viene da lontano“.

Oltre al freddo nelle aule, durante l’incontro è stato sollevato anche il tema dei servizi igienici, spesso in condizioni critiche. Su questo punto, Giansiracusa ha annunciato un rafforzamento dell’impegno della partecipata Siracusa Risorse. “Già interveniamo su questo fronte, ma proveremo a concentrare maggiori sforzi – aggiunge -. Dove sarà possibile risolvere con la nostra partecipata lo faremo, altrimenti dovremo trovare altre risorse. Ricordo però che l’ente non ha un bilancio ordinario: è fallito e dispone di appena 60 mila euro all’anno per questo tipo di interventi”.

Un quadro finanziario che, secondo Giansiracusa, rende estremamente difficile affrontare emergenze che in un’amministrazione normale dovrebbero rientrare nell’ordinaria manutenzione. “Dobbiamo recuperare risorse chiedendo interventi straordinari e il supporto di altri enti, ma allo stesso tempo dobbiamo risanare e razionalizzare. Il piano scuole, tanto criticato da alcuni, ha proprio questo obiettivo: assegnare in modo più funzionale gli spazi e reinvestire le risorse nelle manutenzioni“.

Giansiracusa ha confermato che sarà richiesto un intervento straordinario anche alla Regione Siciliana. “Lo chiederemo, perché la situazione è emergenziale. Ma un ente come la Provincia deve anche strutturarsi e tornare a una normalità amministrativa. Se non lo facciamo, continueremo a vivere crisi come quelle di questi giorni“.

E ha lanciato un appello alla responsabilità condivisa. “Non è solo un problema di questo presidente o di questo Consiglio – spiega -. Se non si comprende che serve uno sforzo collettivo per ridare gambe solide a un ente fermo da 13 anni, allora abbiamo tutti sbagliato valutazione”.